Он патрулировал улицу во время текущих беспорядков во Франции

Боец французского спецподразделения RAID, проводивший патрулирование неспокойных улиц одного из городов пятой республики, оказался вооружён российским карабином "Вепрь-12". Соответствующее фото появилось в ТГ-канале "Война История Оружие".

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"Вепрь-12" относится к классу гладкоствольных самозарядных карабинов и выпускается на Вятско-Полянском машиностроительном заводе. За основу послужил пулемёт Калашникова, "глядя" на который и создавался этот образец ручного оружия, пошедший в серию в 2003 году.





Оператор сил спецназначения RAID. Источник фото: ТГ-канал "Кирилл Фёдоров"







Основным предназначением карабина является охота, спортивные соревнования по стрелковому спорту, применение в целях самообороны. И как понимаем по фотографии из Франции, "Вепрем" очень любят вооружаться различные службы, в том числе и отряды спецназа.

Например, "Вепрь" стоит на вооружении греческого спецназа EKAM. И не будет большим удивлением узнать, что в качестве вооружения он одобрен для стран НАТО самим альянсом. И теперь уже совсем не большой секрет, что отечественный карабин стоит и на вооружении спецназа французской жандармерии.

На текущий момент известно около 10 серийных модификаций карабина: от спортивной версии (Вепрь-12 IPSC) до оружия для частных охранных компаний (ВПО-205С).

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