Владимир Сальдо, занимающий должность Врио губернатора Херсонской области, проинформировал об успешной атаке ВС РФ по местности у Антоновского моста. Ракетчики группировки "Днепр" ВС РФ вчера (30 июня) накрыли украинские позиции метким попаданием ракеты "Искандер". Российский чиновник рассказал про это в личном ТГ-канале.
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После прилёта у ВСУ имеются потери, поскольку попадание было предельно точным. Взрывная волна была настолько сильной, что разрушился пролёт путепровода. Довершила разгром остатков украинских военнослужащих атака "Солнцепёком". Но окончательно выбить засевших и укрепившихся бойцов ВСУ не получилось.
Старт "Искандера". Источник фото: google.com
"Раскрыть весь потенциал" российской тяжелой технике в округе Антоновского острова мешает противодействие систем дистанционного минирования. Кроме того украинская армия оборудовала наблюдательные пункты с камерами с серьёзным увеличением. Зум настолько большой, что ВСУ даже не обязательно использовать БПЛА-разведчики: они видят окружающую обстановку с помощью дистанционно управляемых камер, позволяющих навести миномёты с противоположного правого берега.
Но уже над решением данной проблемы работают в вышестоящем штабе. Ожидается подкрепление, которое и должно сбросить украинский десант обратно в воды Днепра.