У противника есть потери, но он продолжает держаться за маленький плацдарм под опорой

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз

Владимир Сальдо, занимающий должность Врио губернатора Херсонской области, проинформировал об успешной атаке ВС РФ по местности у Антоновского моста. Ракетчики группировки "Днепр" ВС РФ вчера (30 июня) накрыли украинские позиции метким попаданием ракеты "Искандер". Российский чиновник рассказал про это в личном ТГ-канале.

реклама

После прилёта у ВСУ имеются потери, поскольку попадание было предельно точным. Взрывная волна была настолько сильной, что разрушился пролёт путепровода. Довершила разгром остатков украинских военнослужащих атака "Солнцепёком". Но окончательно выбить засевших и укрепившихся бойцов ВСУ не получилось.





Старт "Искандера". Источник фото: google.com







"Раскрыть весь потенциал" российской тяжелой технике в округе Антоновского острова мешает противодействие систем дистанционного минирования. Кроме того украинская армия оборудовала наблюдательные пункты с камерами с серьёзным увеличением. Зум настолько большой, что ВСУ даже не обязательно использовать БПЛА-разведчики: они видят окружающую обстановку с помощью дистанционно управляемых камер, позволяющих навести миномёты с противоположного правого берега.

Но уже над решением данной проблемы работают в вышестоящем штабе. Ожидается подкрепление, которое и должно сбросить украинский десант обратно в воды Днепра.





рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13600K дешевле 30 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti



