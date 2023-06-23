Противотанковый воздушный снаряд "Вихрь" внёс существенный вклад в массовое выбивание бронетехники ВСУ в результате контрнаступления

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В российском ТГ-канале "FighterBomber" появились редкие кадры, на которых российский пилот смог изменить "полётное задание" противотанковой ракеты и прямо во время вылета назначить ей другой объект для атаки.

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Первую "мишень" закрыла растительность, из-за чего возможность вывести из строя выбранный объект упала до 50%. И российский лётчик решил выбрать нетривиальное решение: он указал ракете иную цель, переставив отметку с помощью дальномера-целеуказателя на рядом расположенную бронемашину. После подобных манипуляций управляемый реактивный снаряд последовал к новому объекту и успешно поразил его.





Источник фото: lenta.ru







Подобный результат прокомментировал и известный авиаблогер FighterBomber, который сказал, что автоконтроль за движением цели встречается на большинстве российских вертолётов и самолётов, но более качественная работа будет, если офицер боевой машины будет руководить этим процессом вручную.

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По мнению специалистов противотанковый реактивный управляемый снаряд "Вихрь" показал прекрасную результативность во время украинского контрнаступления, значительно замедлив его и спустя две недели практически полностью застопорив. Где авиационной ракете отличную компанию составил дрон-камикадзе "Ланцет", чуть ли не пачками разрушающий западную бронетехнику ВСУ, в том числе и германские "Леопарды".