В российском ТГ-канале "FighterBomber" появились редкие кадры, на которых российский пилот смог изменить "полётное задание" противотанковой ракеты и прямо во время вылета назначить ей другой объект для атаки.
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Первую "мишень" закрыла растительность, из-за чего возможность вывести из строя выбранный объект упала до 50%. И российский лётчик решил выбрать нетривиальное решение: он указал ракете иную цель, переставив отметку с помощью дальномера-целеуказателя на рядом расположенную бронемашину. После подобных манипуляций управляемый реактивный снаряд последовал к новому объекту и успешно поразил его.
Источник фото: lenta.ru
Подобный результат прокомментировал и известный авиаблогер FighterBomber, который сказал, что автоконтроль за движением цели встречается на большинстве российских вертолётов и самолётов, но более качественная работа будет, если офицер боевой машины будет руководить этим процессом вручную.
По мнению специалистов противотанковый реактивный управляемый снаряд "Вихрь" показал прекрасную результативность во время украинского контрнаступления, значительно замедлив его и спустя две недели практически полностью застопорив. Где авиационной ракете отличную компанию составил дрон-камикадзе "Ланцет", чуть ли не пачками разрушающий западную бронетехнику ВСУ, в том числе и германские "Леопарды".