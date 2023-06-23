Известная федеральная газета Германии Bild выпустила статью с названием "Украина страшится этого плохого сценария". В редакционном материале разбирается тотальное превосходство российской армии в воздухе, что со 100% результативностью поставило крест на украинском контрнаступлении.
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Так боец ВСУ Павел рассказал в беседе журналисту Полу Ронцхаймеру немецкого издания, что ударные вертолёты ВКС РФ способны вести огонь с расстояния в 8 километров, а украинская армия не имеет возможности хоть что-то близкое противопоставить.
Единственным выходом в такой ситуации видится возможность насытить наземные силы, ведущие контрнаступление на земле установками ПВО и истребительной авиацией. А в отсутствие всего этого контрнаступление ВСУ буксует и очень сильно. Что подтверждает и сам Bild.
Источник фото: regnum.ru
Так же Ронцхаймер сделал комплимент российской обороне, защитные порядки которых превосходят оборону же ВС РФ, в ходе предыдущего украинского контрнаступления ВСУ эпохи осени прошлого года. Поэтому как бы украинская армия не старалась исполнить скоростные прорывы, всё равно российские войска организуют оборону плотней и прекращают все попытки проломить её.
И как подвёл итог своей статьи немецкий автор, из-за низкого процентного соотношения западной бронетехники в действующих штурмовых колоннах ВСУ, все успехи последних незначительны.
И действительно, "Леопарды" горят, выходят из строя и просто взрываются от артиллерийских выстрелов, дронов-камикадзе и атак авиации.