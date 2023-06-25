От украинской столицы до границы с Белоруссией расстояние немногим меньше 100 км

На Украине даже сегодня все расстроены неудавшимся военным путчем в соседней России. Суббота стала "пиром на костях" для официального Киева и обычных жителей Украины, выражавших открытую симпатию Евгению Пригожину. Но после его беседы с Александром Лукашенко и "переездом" ЧВК "Вагнер" в Белоруссию, украинские аналитики увидели прекрасно разыгранный военный спектакль высокого уровня.

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И действительно, социальные сети стали транслировать месседж, что "марш Справедливости" с театральными шествиями "на Москву" в кавалькаде "Панцирей-С1" и танков, есть не что иное, как отлично срежиссированное представление, которое в конечном итоге должно привести к организации штурма Киева.





Пригожин. Источник фото: google.com







И как прокомментировал один из анонимных украинских пользователей, подобные шаги показывают, насколько хитро военное руководство России: ведь от Белоруссии с её государственной границей до предместий Киева всего лишь около 100 километров по местным лесам.

Конечно, вряд ли лишь одними силами 60-тысячной группировки "музыкантов" можно взять штурмом город-миллионник, но так называемый эффект "проецирования силы будет ощущаться колоссальный". И руководство ВСУ это прекрасно понимает.

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Так же Кадыров поделился собственным мнением по поводу ситуацией с ЧВК "Вагнер" и Евгением Пригожиным.