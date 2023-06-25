Руководитель Чеченской республики поделился мнением по поводу сегодняшней ситуации с "музыкантами". Его высказывание было опубликовано в личном телеграм-канале.
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Со слов Кадырова, он до последнего момента надеялся, что есть люди, которым можно верить. Верить, что они не могут жить без своей Родины как истинные патриоты. Но в угоду личным амбициям и выгоде, сопровождаемых яркой надменностью, такие люди способны плюнуть на любовь к родной Отчизне. Подобными словами описал своё отношение к недавним событиям вокруг вооружённого мятежа "Вагнеровцев".
Источник фото: РИА Новости
Глава Чечни напомнил о своей беседе с Пригожиным, в ходе которой он попытался убедить не связывать воедино интересы своего бизнеса и стремление помочь собственному государству.
Рассказал Кадыров и о якобы обиде куратора ЧВК "Вагнер" на власти Северной Пальмиры, не пожелавших выделить землю для дочери бизнесмена.
Кадыров закончил свою мысль просьбой операторов ЧВК думать о величии Родины и тщательно обдумывать решения.
Днём субботы силовики из Чеченской республики отправились в Ростов-на-Дону для разрешения кризисной ситуации.