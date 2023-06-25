Из-за сбоя спутниковой связью украинским командирам пришлось воспользоваться обычными телефонами и планшетами

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Использование российских систем РЭБ нарушило координацию и управление украинскими силами на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Благодаря сбоям с GPS-навигацией больше двух соединений бригадного уровня ВСУ по ошибке выехали на обширные минные поля и попали под обстрелы российских артиллеристов и ударов крылатыми ракетами российской авиации.

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Так как спутниковая навигация перестала работать стабильно, офицеры штурмовых отрядов ВСУ перешли на обычные смартфоны и планшеты с предустановленными картами местности. Но такой способ не привёл к успеху. Вместо свободных зон, вся техника попадала на мины или на скрытые позиции российской армии.





Oshkosh M-ATV. Источник фото: topwar.ru







Так ВСУ лишились дорогостоящих американских броневиков Oshkosh M-ATV и MaxxPro, Roshel Senator производства Канады и британских Mastiff. Были атакованы морпехи 35-й и 37-й бригад, 32-я механизированная бригада и 110-я бригада ТрО.

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Не добавляло уверенности в наступательной операции неумение офицеров ВСУ ориентироваться на местности по тактическим картам. Некоторые такие подразделения вышли прямиком к огневым рубежам "линии Суровикина", где располагались артиллерийские подразделения ВС РФ после которых последовало огневое поражение по штурмовым колоннам украинской армии.