Данное вооружение способно использовать термоядерный заряд

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Двигательная установка ядерных торпед "Посейдон" успешно "сдала экзамен" на стендах. Реакторы "морского бога" подтвердили свою безопасность и готовность перейти к следующему этапу тестов.

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Уже этим летом торпеды должны пройти испытание в морской среде. Об этом сообщил анонимный источник в беседе корреспондентом РИА Новости, знакомый с ситуацией в ОПК России. Разговор состоялся во время саммита МВМФ в Кронштадте.

Первым о беспилотнике, способном перемещаться под глубиной водной среды с ядерным двигателем и вооружением, состоящим из термоядерной боеголовки рассказал Владимир Путин ещё в 2018 году.





Хвостовая часть "Посейдона. "Источник фото: Rg.ru







Чуть позже появились более точные подробности, где в свою очередь отечественное МО сообщило, что массивная торпеда длиной 20 метров способна набирать скорость до 100 узлов в час и следовать на глубине в 1 километр с "бесконечной" дальностью плавания.

Остальные данные "ядерной торпеды" находятся под грифом "совершенно секретно". Известно лишь что основная цель "Посейдона" - атака прибрежных объектов вероятного противника. Удар рядом с сушей способен вызвать грандиозное цунами, давление которого не выдержит ни одна военно-морская база.

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Подобными торпедами будут вооружены АПЛ "Белгород" и "Хабаровск".