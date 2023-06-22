А тактический успех на земле не соизмерим с потерей большого количества техники и личного состава на поле боя

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Частый автор публикаций в известной газете Германии Bild Джулиан Репке утверждает, что две недели украинского контрнаступления так и не приблизили основные силы ВСУ к так называемой "линии Суровикина" - главной линии обороны армии ВС РФ. Сейчас украинская армия буксует в 10 км от основного российского укрепрайона. А эти 15 дней с начала украинского контрнаступа дали войскам ВСУ лишь захватить 8 сёл и территорию площадью 120 кв. километров. И тут следует сделать ремарку: на такой небольшой объем контролируемой ВСУ площади было "потрачено" больше сотни танков, БМП, БТР и прочей тяжёлой техники.

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Просто иллюстрационное фото "горелого" Леопарда. Источник фото: andrei-bt.livejournal.com







Проще говоря расплата лишь за тактический успех на линии ЛБС украинская армия расплатилась не сопоставимым количеством живой силы и техники, потерянной в жарких боях степного региона.

Но не такие планы были у украинского Генштаба, где ожидали стремительное откатывание российской армии по примеру операций ВСУ в Харьковской и Херсонских областях осенью 2022 года.

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И как заметил Репке, подобная ситуация теперь навряд ли повторится: командование ВС РФ сделало соответствующие оргвыводы "на земле". Теперь наступающие полчища украинской армии встречают хорошо эшелонированная оборонительная линия со множеством окопавшихся танков и артиллерии, которых с воздуха прикрывает фронтовая авиация в виде ударных вертолётов и самолётов-истребителей.