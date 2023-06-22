Новость о том, что российский барражирующий боеприпас "Ланцет" - бич для техники ВСУ, хоть просто американских броневиков, а хоть даже и танков, далеко не новость. Но тем не менее на днях для российского дрона-камикадзе попался "богатый улов" в виде продукции Krauss-Maffei Wegmann - немецкого танка Leopard.
реклама
Так на свежем видео, опубликованным в российском ТГ-канале "Архангелы спецназа", российский боеприпас поражает ОБТ "Leopard" где-то в Запорожской области.
Источник фото: телеграм-канал "Архангелы спецназа"
На кадрах объективного контроля можно заметить как окопавшийся в зоне кустарника германский "Леопард" на значительном удалении отслеживает российскую бронетехнику или иной важный объект и ведёт огонь. Но на его беду за танком уже "присматривали". Как только координаты были переданы "куда надо", точнее оператору дрона "Ланцет", последний вылетел по срочному вызову. Удар пришёлся в зону тыльной части башни, где располагается боекомплект.
Прилёт заряда взрывчатки оказался удачным: танк после попадания "задымил" и прекратил обстрел из пушки.
А между тем в сети появилось и видео последствий атаки пары "Ланцетов" по танку Т72Б3 и американскому броневику MaxxPro ВСУ, после чего первый наехал на второй, да так и "застыл".