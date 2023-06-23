Одновременно идёт работа для доукомплектования второй ракеты подобным жидкостным двигателем

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Как сообщает Роскосмос, первый жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ уже изготовлен, а сейчас подобный двигатель собирается для второй ракеты нового поколения "Союз-5".

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РД-171МВ относится к разновидности двигателя РД-171М, разгоняющего первую ступень ракеты-носителя "Зенит". Модификация будет использоваться в ракете "Союз-5" и будущих версиях сверхтяжёлых ракет.





Источник фото: ixbt.com





Разработка проекта с дополнительной литерой "В" началась в 2017 году и уже в 2020 году завершились так называемые огневые испытания. Все последующие годы проходили этапы тестовых запусков и нагрузок узлов ракетного движителя. И вот наконец дело дошло до изготовления лётных экземпляров нового агрегата. До серийной поставки осталось пройти финальный этап межведомственных испытаний и конечный продукт будет готов.

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Суммарная мощность РД-171МВ эквивалентна 246 тыс. лошадиных сил, с тягой в 800 тонн. Защитные механизмы устройства имеют функцию защиты возгорания и обновлённую систему регулирования. Так же создатели смогли отказаться от использования украинских деталей. Например, в модели РД-171 были задействованы привода украинской фирмы-произодителя.