Все боевые вертолёты латвийского МО отправятся в действующие подразделения ВСУ. Причём акт передачи будет осуществлен в самое ближайшее время. Такими амбициозными планами поделился премьер-министр прибалтийского государства Кришьянис Кариньш во время своего выступления на конференции в Лондоне.
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Главный министр привел статистические данные, согласно которым 1,3% латвийского ВВП уже потрачены на разноплановую помощь Украине. И от этого числа 1% был потрачен конкретно на военные нужды.
Латвийский UH-60M. Источник фото: airforce-technology.com
Если посмотреть более глубже и одновременно с высоких экономических позиций, то 1% от не очень-то и богатой маленькой страны даже 1\100 от государственного бюджета - это гигантские средства и "безвозвратные инвестиции" в армию чужой страны, которые никогда не будут возвращены в латвийскую экономику.
Всего у ВВС Латвии было несколько Ми-2 и Ми-17. Осенью 2018 года к ним добавилось 4 ударных UH-60M, а финал поставок наступил в 2022 году. когда 2 последних "Блэк Хоука" были переданы латвийской армии.
И как не трудно заметить, именно слабая авиация сильно ограничивает ВСУ в контрнаступлении, как между прочим и не сильная мотивация новопризванных бойцов идти в атаку, которым лучше сдаться или искусственно портить свою технику.