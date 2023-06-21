У Латвии таких машин меньше десяти единиц

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Все боевые вертолёты латвийского МО отправятся в действующие подразделения ВСУ. Причём акт передачи будет осуществлен в самое ближайшее время. Такими амбициозными планами поделился премьер-министр прибалтийского государства Кришьянис Кариньш во время своего выступления на конференции в Лондоне.

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Главный министр привел статистические данные, согласно которым 1,3% латвийского ВВП уже потрачены на разноплановую помощь Украине. И от этого числа 1% был потрачен конкретно на военные нужды.





Латвийский UH-60M. Источник фото: airforce-technology.com







Если посмотреть более глубже и одновременно с высоких экономических позиций, то 1% от не очень-то и богатой маленькой страны даже 1\100 от государственного бюджета - это гигантские средства и "безвозвратные инвестиции" в армию чужой страны, которые никогда не будут возвращены в латвийскую экономику.

Всего у ВВС Латвии было несколько Ми-2 и Ми-17. Осенью 2018 года к ним добавилось 4 ударных UH-60M, а финал поставок наступил в 2022 году. когда 2 последних "Блэк Хоука" были переданы латвийской армии.

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И как не трудно заметить, именно слабая авиация сильно ограничивает ВСУ в контрнаступлении, как между прочим и не сильная мотивация новопризванных бойцов идти в атаку, которым лучше сдаться или искусственно портить свою технику.