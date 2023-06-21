Большинство такой техники пока что находится в "серой зоне"

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Врио главы ДНР Пушилин рассказал о многочисленных заявках российских музеев в ВС РФ с просьбой передать выведенные из строя танки Leopard для своих выставочных экспозиций.

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Заглохшее на самом своём старте украинское контрнаступление стало тем самым поставщиком значительного количества подбитой и трофейной военной техники западных стран. Что не может не заинтересовать тематические музеи России. Да и как наглядный пример успешных действий российской армии такие выставки лучшее доказательство простому народу.





Источник фото: vpk.name





Для удовлетворения нарастающего спроса на американские "Бредли" и немецкие "Леопарды" осталось лишь отодвинуть украинскую армию от так называемой серой зоны, где в большом количестве осталась брошенной современная техника ряда стран альянса НАТО.

Пушилин раскрыл, где же больше всего "спрятано" трофеев. Таким "музеем под открытым местом" является тот самый квадрат Времевского выступа, где сосредоточена основная масса ОБТ Leopard и БМП M2 Bradley.

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Пока российские музеи ждут не дождутся свои первые "Леопарды", в украинской прифронтовой зоне экипажи тех самых Леопардов стараются подстроить так, что бы их танки посчитали неисправными и тем самым избежать своего участия в боях.