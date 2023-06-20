Российская армия со слов отставного военного, не оправдала ожиданий в начале спецоперации

На возрождение армии России потратили около 20 трлн. рублей, но даже этой суммы не хватило для подготовки и удержания огромного военного потенциала ВС РФ, считает бывший старший офицер НОАК Чжоу Бо в своём интервью для The Wall Street Journal. Кроме того китайский полковник рассказал, что российская армия не оправдала ожиданий в начале СВО. Так до момента начала спецоперации на Украине вооружённые силы РФ были вторыми в мире, но действительность расставила всё по своим местам, заявил Чжоу, занимающий в настоящий момент должность старшего научного сотрудника Университета Цинхуа в Пекине.

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Начало СВО выдалось для ВС РФ до крайности провальным: вместо победы "с наскока" они отошли от Киева и вышли из Харьковской области и Херсона. Дальше сценарий пошёл откровенно не под диктовку Кремля.

И как подытожил китайский офицер в отставке, Владимир Путин должен не допустить поражения России на поле боя.





Владимир Путин и Сергей Шойгу. Источник фото: rbk.ru





Сделал акцент старший офицер и на "уроках СВО", где ракеты и беспилотники обозначены как одно из важнейших из вооружений, которых у КНР больше чем у России.

Но не всё так плохо, считает отставник: армия России обладает высоким людским потенциалом и поддержкой населения. Кроме того, Китай извлёк уроки для себя.

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От себя хочется добавить, что "ваше мнение очень важно", так как Китай практически не выиграл ни одного военного конфликта в XX веке, а его большая армия имеет уровень боевого опыта, равного нулю. И да, "потемкинские деревни" умеют прекрасно строить и в Пекине, в частности в НОАК, где подготовка в армии похожа больше на политический кружок Маркса и Энгельса, чем на отработку боевых учений.