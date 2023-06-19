Именно столько необходимо солдат и офицеров по мнению Генсека НАТО Йенса Столтенберга для сдерживания РФ

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Во время пресс-конференции в Брюсселе 14 июня Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал об идее размещения в государствах альянса не менее 300 тыс. военных с привлечением морских и воздушных группировок.

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Руководитель военно-политического блока лишний раз напомнил о срочности таких действий для "цементирования" восточных оконечностей натовской группы. Второй главной целью является "сдерживание" России в потенциальных попытках переноса военных действий дальше линии границы Украины.





Источник фото: dw.com







Немногим ранее председатель НАТО, получивший долю поддержки своих действий со стороны Джо Байдена, упрашивавшего Йенса остаться подольше в своем кресле, заявил, что победа Кремля над Банковой - та самая большая опасность. И главная причина по которой официальный Киев снабжается в гигантских объёмах западным вооружением и боеприпасами - и есть то пресловутое сдерживание.

Согласен со Столтенбергом и британский журналист Ричард Кемп, объявивший, если победа РФ над Украиной наступит, следовательно, весь блок НАТО не более чем отживший рудимент. Потому что такой блок показал себя ни на что не влияющим и слабым в вопросах обороноспособности.

Слова словами, но Украину никто не ждёт в НАТО, даже нет предварительного плана по вступлению восточноевропейской республики в этот военно-политический союз: никто не хочет получить "третью мировую войну" ради интересов Киева.

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А тем временем по Украину ждёт поворот от ворот НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля, в украинских соцсетях ходят слухи о подготовке штурмовиков Вагнера к взятию Харькова.