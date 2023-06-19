"Музыкальный ансамбль имени Вагнера", приступом взявший Бахмут, уже наметил себе следующий объект для штурма. Им стал город-мегаполис Харьков. Именно такие слухи и такие предположения ходят среди украинских ресурсов, ссылаясь якобы на утечку от "музыкантов".
реклама
Те же проукраинские ресурсы сообщают, что Генштаб российской армии пересмотрел изначальную тактику и теперь строит "игру от обороны", первой целью которого будет остановить украинское контрнаступление. А вот музыкальный руководитель ЧВК "Вагнер" предлагает повторить бахмутский успех, применив наступательную стратегию уже для Харькова. Штурмовыми группами в намечающейся в битве за приграничный город как раз и будут участвовать "оркестранты".
Источник фото: google.com
Кроме досужих домыслов и одних слов за такими заявлениями анонимных проукраинских телеграм-каналов ничего нет - лишь предположения. Но тактика давления на Харьков на украинских ресурсах объясняется тем, что подобные маневры позволят оттянуть часть резервных групп ВСУ от других направлений, где происходит контрнаступление, тем сам значительно упрощая задачу российской армии.
Следующим шагом проукраинским активистам видится полный захват Харьковской области, которая по ряду договоренностей будет обменена на какие-то преференции со стороны условного Запада.
И что ещё больше продлевает и разжигает интригу - это долгое молчание и самого Пригожина, оставившего без комментариев дальнейший план действий ЧВК. Лишь скупо заявившего, что "вагнеровцы" будут готовы в первых числах августа после завершения подготовки штурмовиков.