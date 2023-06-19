Летнее контрнаступление для ВСУ идёт ни шатко ни валко: российская оборона устояла, а продвижение на несколько сот метров на некоторых участках в голой степи не тот результат, ради которого украинская армия потеряла не менее десятка немецких Леопардов и около сотни американских Брэдли. Про потери в живой силе наступающих даже говорить не стоит. О том что "контрнаступ" застопорился, понимают как в Вашингтоне, так и в Киеве. Поэтому если обычный навал "не выстрелил", то украинское командование решило использовать тактику малых групп, проявившую себя в Харьковской операции. Но генералы ВСУ не учли одного: одно дело обходить опорные пункты с флангов при отсутствии сплошной линии обороны, где нет ни поддержки авиации, ни пристрелянных позиций. И совсем другое дело, когда всё это есть, но у противника.
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Короче тактика малых групп не сработала от слова совсем.
Скриншот из видео с пленными бойцами ВСУ неудавшегося рейда по ЛБС. Источник фото: topwar.ru
Так во время разведки боем и использования той самой тактики малыми отделениями во время одного из рейдов ВСУ на лёгкой бронетехнике на Запорожском направлении украинский отряд попал в засаду.
Итогом скоротечного боя стали сожжённые американские броневики MaxxPro и десять пленных бойцов ВСУ. Это те, кому повезло. Кому не повезло, перешли в статус безвозвратных потерь, говоря на скупом армейском языке.
Пленные военнослужащие украинской армии рассказали как так вышло: по мнению выживших в неудачном рейде виновато отсутствие средств связи и достоверных разведывательных данных. Да и никто из вышестоящего командования не озаботился прикрыть натиск "лёгкой кавалерии" хотя бы парой танков. И вот результат: украинская пехота заблудилась и попала в "заботливо" расставленный капкан.
Доказательством что и наступление крупными силами с поддержкой зарубежных танков тоже срабатывает "абы как", стал результат ночного боя, после которого перед обороняющиеся российской ротой остались выведенными из строя четыре "Леопарда" и двадцать семь единиц иной бронетехники.