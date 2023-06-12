Оборонительная линия российской армии простирается на 965 километров с многоуровневой защитой: от минных полей до глубоких траншей под прикрытием ПТУР и танков ВС РФ

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Украинское контрнаступление встретится с детально построенной оборонительной сетью российской армии. Причём укреплённую сеть ВС РФ можно с полным правом назвать одной из самых протяжённых и плотных оборонительно-заградительных сооружений на всей Земле, считает британское издание Telegraph.

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Лестные характеристики укреплиний РФ на южном направлении российской спецоперации дали в британских разведывательных структурах.





Источник фото: telegraph.co.uk







И с этим мнением сложно не согласиться: многоуровневая преграда, состоящая из бескрайних минных полей, глубоких противотанковых рвов, обширных траншей, труднопреодолимых "зубов дракона" и противотанковых патрулей. И это ещё не всё. Длина "запорожского вала" составляет значимые 965 километров.





Многоуровневая система ВС РФ по мнению Телеграф. Источник фото: telegraph.co.uk





Как заявил один из украинских офицеров, такую линию обороны очень сложно взломать и продвинуться дальше. Добавив напоследок, что ВСУ должны "взять уроки" у российской армии.

Активные наступательные действия украинской армии начались в первой трети июня, где основные боестолкновения происходят в Запорожской области и ДНР. На текущее время все попытки ВСУ пробиться через российскую оборону оказались неудачными. По сообщению западных масс-медиа, потери украинской стороны значительны.

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Кстати ВСУ уже проводят тренировки по преодолению преград "зубы дракона" с помощью британских танков Challenger 2.