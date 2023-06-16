Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Более 10 тысяч российских военнослужащих получили денежное вознаграждение за поражение техники ВСУ
Наиболее дорого оцениваются сбитые самолёты и вертолёты ВВСУ и установки оперативно-тактических ракет Хаймарс и Точка-У
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
!! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

   Пока украинское командование решило отозвать немецкие "Леопарды" из-за высоких потерь с линии ЛБС, более 10 тысяч российских военнослужащих уже получили выплаты уничтоженную военную технику ВСУ.

реклама

   Так за прошлый календарный год 7064 российских бойца получили награду за личное поражение 11586 боевых единиц военной техники украинской армии.

   А в новом году только за период с января по первое число июня было получено 3193 выплаты за уничтожение 4415 единиц украинского вооружения, в том числе и образцов блока НАТО, переданных в ВСУ.

   Процессом выплат занимаются командиры воинских частей. После чего идёт зачисление на личные счета российских военных. Ограничений по числу и размеру "премиальных" нет. Один человек может разрушить хоть 1000 "Леопардов", и за все до единого он получит положенную награду, рассказали в МО РФ.


Источник фото: lv.sputniknews.ru


   Стали известны и расценки: так за один вертолёт и самолёт положено 300 тыс. Такие выплаты получают пилоты авиации и операторы ПВО. Танк "стоит" 100 тыс., выплаты за которые получили мотострелки, десантники и артиллеристы. В два раза меньше положена выплата на выведение из строя или разрушение БМП, БТР, броневиков и САУ вместо с РСЗО.

   Награда за "Точку-У" составляет 300 тыс., рублей, нет никакого преимущества и за разрушенный "HIMARS": выплата за него ровно такая же.

   Перехваченные ракеты комплексов "Ольха", "Точка-У", "Смерч", "HIMARS" и "Ураган" оплачиваются в 50 тыс. рублей за одну штуку.

   За морской БПЛА-катер цена назначена в размере 200 тыс., "целковых".

рекомендации
-35% на 55" ТV Philips 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-30% на стиралку Бош 4 серии
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

   А первые выплаты за "Леопарды" и "Брэдли" уже в моменте оформления.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#вс рф
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Российские военные сумели отразить атаку ВСУ и отобрать несколько целых французских танков AMX-10RC
80% трофеев ВС РФ на Авдеевском направлении - западное вооружение
Германия недовольна тем, что российские войска сумели затрофеить танки Leopard
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские военные сумели отразить атаку ВСУ и отобрать несколько целых французских танков AMX-10RC
17
В сети появилось фото американской БМП Bradley после прямого попадания российского "Града"
16
Глава Херсонской области заявил, что плотину Каховской ГЭС можно восстановить
13
Почему с ЧВК «Вагнер» заканчивается тренд на использование ЧВК в России
26
PCI-E 6.0 официально устарел — определены предварительные спецификации PCI-E 7.0
9
Стали известны потери ВСУ в ходе наступательных действий с 4 июня
5
Финны отдали Украине Leopard 2R, оставив себе хорошо показавшие себя советские Т-55
8
Бойцы ВСУ воспользовались тактикой опоссума при перемещении между битой бронетехникой
4
Bild: Россия быстро починит трофейные Leopard 2А6 и уже скоро бросит их против танков ВСУ
8
Украина получит от Запада несколько сотен ракет ПВО малой и средней дальности
3
Вышел Android 14 beta 3
1
ВС РФ нанесли ракетные удары по местам дислокации резервов ВСУ и иностранных наёмников
+
Bild: ВС РФ захватили неповрежденный Leopard 2 A6 и будут изучать систему управления огнем
7
Гаврилов: западные делегаты вышли из зала при показе Россией осколков боеприпасов HIMARS
5
Ветеран ЦРУ: Потери ВСУ с начала контрнаступления составили десять к одному
4
ВСУ усилили нажим на Пологи и расстрел очередной колонны попал на видео
+
Ради передачи Украине пяти ЗРК "Patriot" компания Raytheon пообещала увеличить производство
+
МО Украины комментирует наступление ВСУ словами "Постепенно, но уверенно"
6
IBM заявила о значительном прогрессе в надежности квантовых вычислений
+
Прием трансгендеров в Белом доме США закончился конфузом
3

Популярные статьи

Индия, получившая удар в спину от США, отказывается от GPS в пользу национальной системы NavIC
5
Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel
62
Ситуация на ЛБС в зоне СВО и предполагаемые планы командования ВСУ
5
Экс-сотрудник Пентагона рассказал о стратегии России на поле боя и серьезных потерях в рядах ВСУ
+
Как у меня появился первый комп на 286, воспоминания о былом и компьютерной тусовке конца 90х
16
Вертолет Ка-52 за один боевой вылет отразил 18 атак зенитных ракет типа "Стингер"
8
Военные самолеты России и Китая вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи
2
Пентагон предлагает американское гражданство за службу в армии США
9
Куда пропало "Золото Колчака" - тайна Чехословацкого Легиона
3
Эстония будет тратить на оборону 3% от ВВП или 15 млрд долларов за следующие 10 лет
11

Сейчас обсуждают

Oleg Kolosov
13:54
Вот и сбылось пророчество, что перед концом света люди будут общаться с мёртвыми, извините.
ЛДПР представила нейросеть «Жириновский», обученную на выступлениях политика
Пузо
13:53
Какие то штучные вундервафли.
Германия построит 18 танков Leopard 2А8 на замену сгоревших в Украине Leopard 2А6
Синдбад Мореход
13:53
Слово почти тут как раз для таких как ты, но сути это не меняет. Если рукажоп не лезь, и да конечно ни одни разъемы 8 пин за почти год после релиза 4090 не постарался с другими видокартми во всем мир...
Кабели 12VHPWR могут плавиться и со стороны блока питания
Oleg Kolosov
13:52
Чурки 40 лет Винду делают, никак нормально сделать не могут.
Обновление Windows 11 сломало браузер Chrome у некоторых пользователей
Алексей Баранов
13:51
Опять сравнение процессоров без графиков производительности. В реальности 13400 на 30% в среднем превосходит 12400 в синтетике. И да не все на компьютере играют, кто-то на нем работает и этот показате...
Как Intel водит геймеров за нос, и почему 10 ядер Core i5-13400F – это всего лишь маркетинг
Dce
13:48
С какого перепуга бесплатна?! И дети и внуки, даже продав все внутренние органы, не расчитаются. В тридорога продают им хлам.
Украинский пилот после двухлетнего обучения в США погиб в одном из первых боевых заданий
REY_B_
13:47
Задолбаются... Россия разряжает их запуская древнее гнильё со складов. Которое никуда не попадёт, но и не надо. Попадут Кинжалы. Да так, что Патриоты даже и не хрюкнут.
США увеличат производство ЗРК Patriot после первых боевых потерь: Киев получит пять новых комплексов
Виталий Фомичев
13:45
Сначала ты отсосешь
Глава Херсонской области заявил, что плотину Каховской ГЭС можно восстановить
DanNik3
13:45
О чем вы говорите? Читая комменты просто позор для нации СССР . То бишь Нынешней РФ. Если бы !!!! Именно "БЫ" не сложилось так как сложилось то как минимум сейчас мир "Бы" был лет на 30 в прошлом. И с...
Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel
FelsheR-BAN100822
13:45
Пора научиться понимать русский)), другого у вас не будет.
Вертолет Ка-52 за один боевой вылет отразил 18 атак зенитных ракет типа "Стингер"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем