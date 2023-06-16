Пока украинское командование решило отозвать немецкие "Леопарды" из-за высоких потерь с линии ЛБС, более 10 тысяч российских военнослужащих уже получили выплаты уничтоженную военную технику ВСУ.
реклама
Так за прошлый календарный год 7064 российских бойца получили награду за личное поражение 11586 боевых единиц военной техники украинской армии.
А в новом году только за период с января по первое число июня было получено 3193 выплаты за уничтожение 4415 единиц украинского вооружения, в том числе и образцов блока НАТО, переданных в ВСУ.
Процессом выплат занимаются командиры воинских частей. После чего идёт зачисление на личные счета российских военных. Ограничений по числу и размеру "премиальных" нет. Один человек может разрушить хоть 1000 "Леопардов", и за все до единого он получит положенную награду, рассказали в МО РФ.
Источник фото: lv.sputniknews.ru
Стали известны и расценки: так за один вертолёт и самолёт положено 300 тыс. Такие выплаты получают пилоты авиации и операторы ПВО. Танк "стоит" 100 тыс., выплаты за которые получили мотострелки, десантники и артиллеристы. В два раза меньше положена выплата на выведение из строя или разрушение БМП, БТР, броневиков и САУ вместо с РСЗО.
Награда за "Точку-У" составляет 300 тыс., рублей, нет никакого преимущества и за разрушенный "HIMARS": выплата за него ровно такая же.
Перехваченные ракеты комплексов "Ольха", "Точка-У", "Смерч", "HIMARS" и "Ураган" оплачиваются в 50 тыс. рублей за одну штуку.
За морской БПЛА-катер цена назначена в размере 200 тыс., "целковых".
А первые выплаты за "Леопарды" и "Брэдли" уже в моменте оформления.