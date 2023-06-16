Наиболее дорого оцениваются сбитые самолёты и вертолёты ВВСУ и установки оперативно-тактических ракет Хаймарс и Точка-У

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Пока украинское командование решило отозвать немецкие "Леопарды" из-за высоких потерь с линии ЛБС, более 10 тысяч российских военнослужащих уже получили выплаты уничтоженную военную технику ВСУ.

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Так за прошлый календарный год 7064 российских бойца получили награду за личное поражение 11586 боевых единиц военной техники украинской армии.

А в новом году только за период с января по первое число июня было получено 3193 выплаты за уничтожение 4415 единиц украинского вооружения, в том числе и образцов блока НАТО, переданных в ВСУ.

Процессом выплат занимаются командиры воинских частей. После чего идёт зачисление на личные счета российских военных. Ограничений по числу и размеру "премиальных" нет. Один человек может разрушить хоть 1000 "Леопардов", и за все до единого он получит положенную награду, рассказали в МО РФ.





Источник фото: lv.sputniknews.ru







Стали известны и расценки: так за один вертолёт и самолёт положено 300 тыс. Такие выплаты получают пилоты авиации и операторы ПВО. Танк "стоит" 100 тыс., выплаты за которые получили мотострелки, десантники и артиллеристы. В два раза меньше положена выплата на выведение из строя или разрушение БМП, БТР, броневиков и САУ вместо с РСЗО.

Награда за "Точку-У" составляет 300 тыс., рублей, нет никакого преимущества и за разрушенный "HIMARS": выплата за него ровно такая же.

Перехваченные ракеты комплексов "Ольха", "Точка-У", "Смерч", "HIMARS" и "Ураган" оплачиваются в 50 тыс. рублей за одну штуку.

За морской БПЛА-катер цена назначена в размере 200 тыс., "целковых".

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А первые выплаты за "Леопарды" и "Брэдли" уже в моменте оформления.