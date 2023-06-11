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В сети появились кадры отражения атаки беспилотных катеров ВСУ на корабль "Приазовье" [Видео]
Российское судно перехватило и поразило шесть боевых дронов принадлежности ВМФ ВСУ
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   Отечественное оборонное ведомство показало кадры отражения атаки украинских беспилотных катеров на корабль "Приазовье" в Черном море.

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   Как стало известно днём, надводные беспилотники принадлежности Украины попытались атаковать российский военный корабль.

   Как сообщает пресс-служба МО РФ, шесть дронов морского класса предприняли неудачную попытку удара по судну Черноморского флота, осуществлявшего плановый контроль в зоне расположения газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", по которым газ экспортируется из России в Турцию.


Источник фото: balabin-1712.livejournal.com


   Как стало известно из сообщения, все нападавшие катеры-камикадзе были поражены огнём из палубных артиллерийских систем "Приазовья". Морское сражение проходило в 300 километрах от севастопольской военно-морской базы ЧФ.

   Со стороны военных моряков потерь нет. Не пострадал и сам корабль. На текущий момент "Приазовье" продолжает патрулировать прилегающий район в Чёрном море.

   К слову это не первый случай, когда надводные дроны ВМС ВСУ попытались атаковать российский корабль: похожей атаке подверглось разведывательное судно "Иван Хурс" рядом с проливом Босфор.



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#беспилотные катера #корабль &quot;приазовье&quot;
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