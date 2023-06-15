Колесные танки AMX-10RC производства Франции сильно разочаровали украинских военнослужащих. Бронированные машины пускай и обладают достойной маневренностью и скоростью, но их защита не выдерживает никакой критики и применять такой "танк" на поле боя чревато.
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Поэтому танкисты колёсной машины стараются не наступать в первых рядах, да и вообще наступать в составе колонны, а "приловчились" укрывать машину среди частного сектора или между природными балками или холмами. Да и в своих комментариях экипажи французского военного изделия рассказали, что им бы больше пришлись по душе советские гусеничные машины вроде Т-64 или Т-72.
Источник фото: Rg.ru
Но не стоит думать, что французские специалисты не понимали этого, отправляя колёсные танки в ВСУ. Изначально "пушка на колёсах" предназначалась для разведывательных действий, операций патрулирования и атак из засад или укрытий. И действительно, имеющие большой послужной список боевых действий в жаркой Африке и на Ближнем Востоке, AMX-10RC так и действовали.
Но вот попытки "приладить" десятых как оружие наступление показало свою полную несостоятельность и лишь усугубило общие потери в ВСУ.
На текущий момент французский колёсный танк стал объектом для исследований российских оружейников, будучи обнаруженный трофейной командой ВС РФ.