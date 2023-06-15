Данная БРЭМ специально предназначена для вывоза танков "Леопард" модификаций A4 и А6

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

Мы уже увидели не проявившие себя в боях немецкие Leopard 2. А так как эта техника является относительно дефицитной для ВСУ, то их необходимо эвакуировать с полей сражений. А вот с этим у украинской армии есть сложности.

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Большая часть поврежденных "Леопардов" пострадали от минных полей, артиллерийских выстрелов, противотанковых ракет и поражённых дронами "Ланцет". И находится такое танковое кладбище в основном в "серой зоне". Но часть из этих ОБТ не уничтожена безвозвратно, поэтому что-то ещё можно "спасти".

И для спасательных операций конкретно "Леопарда" ВСУ получили в своё распоряжение две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer-3 Buffel.





Bergepanzer-3 Buffel. Источник фото: edrmagazine.eu







Эти БРЭМ в основе своей имеют шасси того же "Леопард 2", способные обслуживать версии А4 и А6, весящие в последней модификации до 62 тонн. Но и сама БРЭМ отнюдь не легковес: её масса составляет 54 тонны. Мощность двигателя соответствующая: 1500 л.с., позволяющая двигаться по шоссе с максимальной скоростью до 68 км/ч. Имеется у эвакуационного тягача и свое собственное вооружение, состоящее из пулемета MG3 калибра 7,62-мм. Экипаж 3 человека, умеющие "орудовать" бульдозерным отвалом, лебедками, и краном грузоподъёмностью до 30 тонн.

Слабым местом такой машины можно назвать недостаточность бронирования, поэтому Буффел используется лишь там, где относительно "тихо".

За всё время боевых действий на Запорожском и Южно-донецком ЛБС эта БРЭМ по данным объективного контроля смогла вывезти лишь один "Леопард 2A6".





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