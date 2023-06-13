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Из шести переданных Финляндией БМР Leopard 2 ВСУ потеряли в боях уже три
Бронированные машины разминирования на базе Leopard 2 были поражены в ходе боёв в Запорожской области
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   Украинское контрнаступление в активной фазе идёт ещё не так долго, но ВСУ в ходе его осуществления несёт значительные потери. В том числе и западной техники, когда половина переданных от Финляндии бронированных машин разминирования на основе танка Leopard 2 уже вышла из строя. Как считает финская газета Helsingin Sanomat, тяжело бронированная техника была поражена в ходе фазы украинского контрнаступления в Запорожской области.

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Выведенные из строя Leopard 2R HMBV. Источник фото:телеграм-канал специального наzначения


   В ходе недавних прений среди финских военных БМР Leopard 2R HMBV задумали снять с вооружения армии Суоми, так как такая бронированная машина оказалась не пригодна для работы в суровых климатических условиях северного государства. В заключительной части дебатов военное ведомство Финляндии решило переоборудовать гусеничные Леопарды в эвакуаторы. Но в самый последний момент БМР решили передать в ВСУ в количестве шести штук.

   На текущий момент мировое сетевое пространство полнится фотографиями поражённой российскими силами техники украинской армии. Как раз на таких кадрах можно заметить и те самые финские БМР, сделанные на базе немецкого Леопарда-2.

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   Помимо финских БМР выведены из строя и самые свежие версии ОБТ Леопард, брошенные украинскими экипажами.

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#leopard 2r hmbv #бмр leopard 2
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