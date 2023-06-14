Россия располагает большим количеством боеприпасов с обеднённым ураном. И такие снаряды будут использованы, если такой же боеприпас первой применит украинская армия, заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы с военными журналистами.
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Как он подвел итог беседе, в применении вооружения с урановыми выстрелами не предвещает ничего хорошего, но если у российских военных будет нужда в использовании таких выстрелов, они это сделают. Но на текущий момент таких потребностей нет, - заявил Путин.
Источник фото: ria.ru
Владимир Владимирович и назвал основную причину, почему снаряды с урановым сердечником решили передать Украине США и Великобритания: у этих государств серьёзный дефицит обычных боеприпасов, причём острый. Поэтому они передают "что есть в наличии", закончил свою мысль лидер России.
В апреле островное Королевство передало ВСУ первые выстрелы к танкам с урановыми стержнями. И как посчитали британские военные, такие снаряды относительно безопасны для здоровья людей и природы. Но иное мнение у российских общественников и политиков.
Сегодня появилась новость, что подобные урановые выстрелы к своим ОБТ M1 Abrams передаст США.