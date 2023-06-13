Противотанковые снаряды предназначаются для американских ОБТ M1 Abrams, которые Киев скоро должен получить

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Вашингтон имеет планы передать украинской армии противотанковые снаряды из обеднённого урана. В личной беседе об этом обмолвились американские чиновники, пишет издание The Wall Street Journal.

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Как сообщается, противотанковые боеприпасы используются в качестве выстрела для американских танков Abrams, которые Пентагон обещал отправить на Украину в конце лета либо начале осени 2023 года. Если же факт передачи таких снарядов состоится, то Белый дом можно в полном праве обвинить в передаче оружия, угрожающего мирному населению и желании нанести значительный вред экологии.





Источник фото: rtvi.com







Но на Капитолийских холмах не видят проблем в передаче для нужд ВСУ таких снарядов в качестве боекомплекта американских танков. К тому же официальный Вашингтон тут вовсе не первопроходец: первым такое сделал Туманный Альбион, когда Великобритания передала урановые боеприпасы вместе с танками Challenger 2 украинской армии. Где в свою очередь заявили, что снаряды с обеднённым ураном вовсе не "ядерное оружие", как считают в России, заявило британское Минобороны по данным издания sky news.

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