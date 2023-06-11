"Вагнеровцы" не будут подписывать любых контрактов с российским Минобороны, компания не поменяет статус и останется выполнять боевые задачи. Такие вести "с информационных полей" принёс руководитель "музыкального ансамбля имени Вагнера" Евгений Пригожин.
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Административный руководитель дал комментарий приказа, подписанного Шойгу, согласно которому все добровольцы в обязательном порядке до 1 июля должны подписать контракты с МО РФ. После подписания договора все добровольческие группы получат определенный правовой статус. А вот ЧВК "Вагнер" избежит этого, так как сама по себе является обособленной боевой единицей, имеющей без "всяких бумаг" огромный пласт боевого опыта. Проще говоря, Пригожин и его операторы в подчинение российского министра не пойдут.
Источник фото: kommersant.ru
Между тем бессменный лидер "Ансамбля" рассказал, что "Вагнер" никуда не денется и будет выполнять боевые задания на ЛБС. А на жарких полях боестолкновений операторы отряда так и продолжат согласовывать свои цели и задачи с генералом армии Суровикиным, называя его опытным и грамотным полководцем.
Подразделения отечественного МО, по мнению Пригожина не способны эффективно выполнять боевые миссии именно из-за начальства, не обладающего необходимыми умениями и знаниями. И даже если генералы Генштаба лишат "Вагнер" снарядов, "музыканты" всё равно не будут подчиняться им, резюмирует бизнесмен.
А вот кому точно будет безусловно подчиняться "Ансамбль", так это интересам РФ и верховному главнокомандующему заявил Пригожин.