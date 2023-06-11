Камера украинского разведывательного БПЛА записала редкие кадры с полей сражений: российский РСЗО "Град" смог перенести попадание управляемой ракеты реактивной системы HIMARS американского производства и продолжил боевую стрельбу по украинским военным.
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Источник с украинской стороны сообщает, что кадры были записаны с Угледарского направления.
Предположительно силам ВСУ очень сильно мешал одиноко стоящий "Град" настолько, что им даже не было жаль дорогостоящего корректируемого боеприпаса "Хаймарса", дабы "убрать с пути:" машину РСЗО ВС РФ.
За секунды до "прилёта" Хаймарса. Источник фото: телеграм-канал Kotsnews
Попадание. Источник фото: телеграм-канал Kotsnews
Сразу после прилёта российский "Град" продолжил выполнять боевую работу. По летящему снаряду это видно. Источник фото: телеграм-канал Kotsnews
Но как оказалось, одна ракета ничего не смогла сделать с легко бронированной машиной российской армии: как только немножко дым после прилёта рассеялся, "Град" сразу же продолжил выполнение боевой задачи, выстрелив реактивными снарядами по выбранным координатам украинских позиций.
Из-за отсутствия в конструкции подверженной различному влиянию чувствительной электроники, данная РСЗО отличается повышенной стойкостью и живучестью.
Поразительную стойкость проявил и российский танк, выдержавший прямое попадание FPV-дронов украинской стороны.