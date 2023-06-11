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Российский "Град" выдержал попадание HIMARS и продолжил огонь после близкого прилёта
Случай с "хаймарсозащищенным" российским РСЗО произошёл на Угледарском направлении
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   Камера украинского разведывательного БПЛА записала редкие кадры с полей сражений: российский РСЗО "Град" смог перенести попадание управляемой ракеты реактивной системы HIMARS американского производства и продолжил боевую стрельбу по украинским военным.

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   Источник с украинской стороны сообщает, что кадры были записаны с Угледарского направления.

   Предположительно силам ВСУ очень сильно мешал одиноко стоящий "Град" настолько, что им даже не было жаль дорогостоящего корректируемого боеприпаса "Хаймарса", дабы "убрать с пути:" машину РСЗО ВС РФ.


За секунды до "прилёта" Хаймарса. Источник фото: телеграм-канал Kotsnews


Попадание. Источник фото: телеграм-канал Kotsnews

Сразу после прилёта российский "Град" продолжил выполнять боевую работу. По летящему снаряду это видно. Источник фото: телеграм-канал Kotsnews


   Но как оказалось, одна ракета ничего не смогла сделать с легко бронированной машиной российской армии: как только немножко дым после прилёта рассеялся, "Град" сразу же продолжил выполнение боевой задачи, выстрелив реактивными снарядами по выбранным координатам украинских позиций.

   Из-за отсутствия в конструкции подверженной различному влиянию чувствительной электроники, данная РСЗО отличается повышенной стойкостью и живучестью.

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   Поразительную стойкость проявил и российский танк, выдержавший прямое попадание FPV-дронов украинской стороны.

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#himars #рсзо &quot;град&quot;
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