Сообщается, что неудачная атака украинского дрона произошла в районе Марьинки

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Танк ВС РФ остался практически невредим после прямого прилёта в конструкцию бронированной машины. Сообщается, что российская машина выдержала попадание так называемого FPV-дрона, снаряженного БЧ от реактивной гранаты. Непосредственно видео опубликовал один из российских военных телеграм-каналов.

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Танк совершал наступательные действия в районе населённого пункта Марьинка. Боевой задачей было подавить активность оборонительных позиций украинских военнослужащих. Всё остальное задокументировала установленная камера.





Источник фото: warfiles.ru





Во время проезда бронемашины по направлению к огневой позиции на большой скорости в башню врезается барражирующий боеприпас. Но прямое попадание опасного боеприпаса не причинило значительного вреда из-за правильно сработавшей динамической защиты, отразив прилёт. Танк даже не замедлился и как ни в чём ни бывало продолжил выполнение боевой задачи, проводя стрельбы по намеченным целям.

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FPV-дроны используются как для атаки бронетехники и других способных двигаться транспортных средств, так и для стационарных объектов, в том числе и живой силы.