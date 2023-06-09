Сообщается что всему виной непреднамеренный выстрел совершенный украинским экипажем ОБТ

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Известный российский военкор Александр Сладков рассказал в личном телеграм-канале о военном курьезе, произошедшем во время очередной попытки украинского контрнаступления. Украинский экипаж немецкого "Леопарда" совершил случайный выстрел из танковой пушки по двум другим таким же бронемашинам.

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Журналисту об этом случае рассказал офицер ВС РФ, увидевший факты "дружеского огня" во время боя. Со слов российского командира первый танк шёл в замыкающей части колонны и попал по впереди идущим танкам. Одной машине повезло больше, другой - меньше: первый танк был разрушен, другой был попросту выведен из строя без фатальных последствий.





Источник фото: rg.ru





Согласно сводке отечественного МО, во время украинского наступления подразделения ВСУ лишились несколько западных ОБТ, включая немецкие и французские танки.

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И как не старалось украинское командование скрыть неуспех длящегося уже не первый день контрнаступления, на Западе заметили потери и с соответствующими заголовками выходит федеральная пресса, где под новостями о поражении, например немецких Leopard, появляются отнюдь не радостные комментарии граждан ФРГ.