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Во время контрнаступления под Угледаром ВСУ бросили колесный танк AMX-10RC
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   Итогами неудачного украинского контрнаступления последних двух дней на южном направлении можно назвать помимо общего значительного числа выведенной из строя бронетехники, в том числе и западного образца, потерю широко известных танков немецкого производства - ОБТ Leopard. Таковым признали оставленную бронемашину в лесу под Угледаром.

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   Телеграм-канал "Военкоры Русской весны" посчитал что под "загадочной тяжело бронированной машиной" скрывался танк Leopard производства ФРГ.


Первое фото. Источник фото: Телеграм-канал "Военкоры Русской весны"


   По позже уточнённым данным одинокая бронемашина оказалась французским колёсным танком AMX-10RC. Первым танком такого типа, оставленным ВСУ в ходе недавних боёв.


Более позднее уточняющее фото. Источник фото: Телеграм-канал "Военкоры Русской весны"


   В ходе расширенных дебатов посчитали, что для немецкого "Леопарда" у неидентифицированной машины нестандартная башня для танка, созданного Krauss-Maffei Wegmann и неформатный ствол. Так ещё высказывались предположения, что это немецкая же САУ Panzerhaubitze 2000.

   Ещё позже танковые эксперты сделали однозначный вывод по люкам механика-водителя и башни;
 и дульном тормозе на 105-мм пушке, что это всё-таки французская бронемашина AMX-10RC.

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   В ежедневной сводке от российского МО утверждается, что во время украинского контрнаступления уничтожено уже 8 немецких Leopard и 3 французских AMX-10.

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#leopard #украинское контрнаступление #amx-10rc
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