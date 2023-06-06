Соответствующее фото уже появилось в мировой сети Интернет

Итогами неудачного украинского контрнаступления последних двух дней на южном направлении можно назвать помимо общего значительного числа выведенной из строя бронетехники, в том числе и западного образца, потерю широко известных танков немецкого производства - ОБТ Leopard. Таковым признали оставленную бронемашину в лесу под Угледаром.

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Телеграм-канал "Военкоры Русской весны" посчитал что под "загадочной тяжело бронированной машиной" скрывался танк Leopard производства ФРГ.





Первое фото. Источник фото: Телеграм-канал "Военкоры Русской весны"





По позже уточнённым данным одинокая бронемашина оказалась французским колёсным танком AMX-10RC. Первым танком такого типа, оставленным ВСУ в ходе недавних боёв.





Более позднее уточняющее фото. Источник фото: Телеграм-канал "Военкоры Русской весны"





В ходе расширенных дебатов посчитали, что для немецкого "Леопарда" у неидентифицированной машины нестандартная башня для танка, созданного Krauss-Maffei Wegmann и неформатный ствол. Так ещё высказывались предположения, что это немецкая же САУ Panzerhaubitze 2000.

Ещё позже танковые эксперты сделали однозначный вывод по люкам механика-водителя и башни;

и дульном тормозе на 105-мм пушке, что это всё-таки французская бронемашина AMX-10RC.

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В ежедневной сводке от российского МО утверждается, что во время украинского контрнаступления уничтожено уже 8 немецких Leopard и 3 французских AMX-10.