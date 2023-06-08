Отечественное оборонное ведомство рассказало, что ВСУ используя тактику наступления на нескольких направлениях, попытались атаковать оборонительные порядки российской армии в квадрате Бахмута. Причём эти атаки можно назвать серийными: так как подобных операций было осуществлено не менее восьми. В непосредственной игре "от обороны" принимала участие южная группировка ВС РФ.
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По результатам оборонительных действий было выведено из строя два танка, одна САУ "Гвоздика", гаубица "МСТА-Б", и до 15 бронемашин и автомобилей, резюмировала пресс-служба Минобороны.
Источник фото: ria.ru
Попытками перейти в контрнаступление можно назвать и атаку Времевского выступа. Но наступательные действия ВСУ были встречены организованным огнём полевой артиллерии ВС РФ, которая накрыла колонну бронетехники украинской армии. Не добившись успеха часть исправной техники откатилась на исходные рубежи.
На поле боя осталось около восьми танков, два из которых были из Франции, так называемые колёсные машины АMX-10. В добавок к тяжело бронированной технике были поражены 20 броневиков, американская буксируемая гаубица М777, на жаргоне называемая "Три топора" и иная техника ВСУ.