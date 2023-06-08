ВСУ предприняли попытки наступления сразу по нескольким векторам атак на Запорожском направлении. Армейское командование украинской стороны ввело в боестолкновения 10-й армейский корпус, имеющий основную цель пробиться к Мелитополю.
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Предваряла атаку ВСУ классическая артподготовка, которая началась у Орехова, после чего несколько механизированных бронеколон двинулись по направлению к Токмаку.
Источник фото: d-kvadrat.ru
Но планы украинского Генштаба оказались хороши лишь на бумаге, так как у того же Орехова некоторые из бронемашин ВСУ начали пылать в результате работы с российской стороны полевой артиллерии. Кроме того, передовые отряды украинских военнослужащих наехали на минное поле, где первые машины подорвались, остановив продвижение. Как только техника встала, она подверглась атаке с замаскированных позиций передовыми отрядами российской разведки. После массированного использования ПТУР наземными силами и одновременного налёта авиационных групп ВКС РФ, ВСУ принялись отступать, оставляя на поле горящую технику.
По мнению отставного старшего офицера армии США Дугласа Макгрегора, украинское контрнаступление началось с катастрофы. Российская оборона представляет собой хорошо укреплённые позиции с качественной работой сил предупреждения. А потери украинских военнослужащих несоизмеримы с российскими, резюмировал полковник.