Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
ВСУ начали разведку боем на Мелитопольском направлении
Но натолкнулись на подготовленное минное поле и засадные подразделения российского спецназа с моментальным привлечением авиации ВКС РФ
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

   ВСУ предприняли попытки наступления сразу по нескольким векторам атак на Запорожском направлении. Армейское командование украинской стороны ввело в боестолкновения 10-й армейский корпус, имеющий основную цель пробиться к Мелитополю. 

реклама

   Предваряла атаку ВСУ классическая артподготовка, которая началась у Орехова, после чего несколько механизированных бронеколон двинулись по направлению к Токмаку.


Источник фото: d-kvadrat.ru


   Но планы украинского Генштаба оказались хороши лишь на бумаге, так как у того же Орехова некоторые из бронемашин ВСУ начали пылать в результате работы с российской стороны полевой артиллерии. Кроме того, передовые отряды украинских военнослужащих наехали на минное поле, где первые машины подорвались, остановив продвижение. Как только техника встала, она подверглась атаке с замаскированных позиций передовыми отрядами российской разведки. После массированного использования ПТУР наземными силами и одновременного налёта авиационных групп ВКС РФ, ВСУ принялись отступать, оставляя на поле горящую технику. 

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
-21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях
-20% на 14Tb WD - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

   По мнению отставного старшего офицера армии США Дугласа Макгрегора, украинское контрнаступление началось с катастрофы. Российская оборона представляет собой хорошо укреплённые позиции с качественной работой сил предупреждения. А потери украинских военнослужащих несоизмеримы с российскими, резюмировал полковник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#вкс рф #украинское контрнаступление
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Экс-советник Пентагона назвал начало украинского контрнаступления провалом
Порошенко: Украинское контрнаступление начнётся в ближайшие часы
CNN: В США видят признаки начавшегося украинского контрнаступления
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
101
Поступают сведения об уничтожении ЗРК Iris-T с помощью «Ланцета» во время отражения наступления ВСУ — фото
22
Старший офицер ВСУ: украинская армия получит десятки батарей западных систем ПВО, таких как Patriot
20
Der Spiegel: Шольц разрушает экономику Германии, а мигранты и рецессия тянут страну на дно
8
Intel представила видеокарты Arc Pro A60 и A60M предназначенные для рабочих станций
+
Bloomberg: Из-за разрушения Каховской ГЭС мировые цены на пшеницу значительно выросли
5
Пригожин в своём характерном стиле прокомментировал видео Минобороны РФ с уничтожением танков Leopard
60
ВС РФ захватили оборудование противника, вызвавшее обоснованную тревогу у российских инженеров
3
Зеленский рассчитывает на «мощное» количество истребителей F-16 для Украины
7
Чехия поставила Украине партию надувных резиновых танков Leopard 2 в комплекте с системой РЭБ
16
Российская авиация потрепала три бригады ВСУ
1
ASUS представила видеокарту GeForce RTX 4070 Atlas Shark
+
Инсайдеры назвали 72 смартфона Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 15 на базе Android 14
1
По данным NVIDIA, только 18% обладателей видеокарт располагают решениями с уровнем производительности GeForce RTX 3060 и выше
10
Гендир Sony: препятствия для широкого распространения облачных игр слишком высоки на сегодня
+
Diablo IV поступила в продажу и уже стала самой быстро продаваемой игрой в истории Blizzard
1
Зеленский сильно разочарован реакцией международных организаций на разрушение Каховской ГЭС
5
Касперский рассказал о шпионе Триангуляция для iPhone, а Apple отрицает слежку за россиянами
+
ChatGPT-4 теперь доступен всем бесплатно, но есть один нюанс
7
NBC: украинские беспилотники планировали атаковать дома российских офицеров разведки в Москве
+

Популярные статьи

Китай обогнал США в гонке по созданию самого мощного в мире взрывчатого вещества
7
Для сдерживания стремительно растущего флота Китая США рассчитывают на Японию и Южную Корею
2
Как Linux не оставил и малейшего шанса на победу Windows в одном сравнительном тестировании
36
Assassin's Creed: Возвращение к корням и новые горизонты
1
Индия не позволит Китаю превратить Тайвань во вторую Украину - EAT
20
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
23
Краткое тестирование в игре Planet of Lana
1
Видеоигры - пустая ли это трата времени - профессор Эрик Херст провел исследование
17
Windows 10 Professional на первой летней распродаже стоит всего $6.22, а Office 2021 от $13.85
Почему Южная Корея всеми силами пытается заполучить ядерное оружие
2

Сейчас обсуждают

Иван Петров
09:48
т.е. по мнению автора Индия испортит отношения еще и с Индонезией и Малайзией? Тогда и Индия не сможет экспортировать свои товары в тихоокеанский регион никаким другим образом кроме как в обход Австра...
Индия не позволит Китаю превратить Тайвань во вторую Украину - EAT
Alt Irony
09:43
Если подумать, показатели нормальные. Если взять за основу цикл производительной работы новой карты в 5 лет, то 18% не так уж плохо. С учётом цены на премиум сегмент и фактической производительности в...
По данным NVIDIA, только 18% обладателей видеокарт располагают решениями с уровнем производительности GeForce RTX 3060 и выше
Данил Суетин
09:40
Никак не привыкну, что на тематическом сайте обсуждается политика, да ещё и другой страны, да еще и за вознаграждение... Ну, сейчас разве что пользователи кладбищ политику не пылесосят.
Der Spiegel: Шольц разрушает экономику Германии, а мигранты и рецессия тянут страну на дно
Дмитрий Зяблов
09:39
Это с хохлятиной никто не будет делиться, к пресмыкающимся нет уважения! 😏
В Северной Корее создали РСЗО KN-25, кратно превосходящие американские HIMARS и M270 MLRS
Реджина Тодор
09:38
Прямо передача "В гостях у сказки". Цікаво, що кацапи курять..
В ходе 8-часового боя в Запорожье ВСУ потеряли 250 бойцов, 16 танков и 21 БМП
Евгений Сом
09:37
Значит без чипа он будет летать, как и компьютер без проблем будет работать без процессора а видеокарта без своего чипа? Выходит это все развод ))) ну что за нубасик и при чем тут размер чипа когда я ...
Российский спецназ захватил редкий британский беспилотник, обладающий сверхмалыми размерами
Chаto-B00t
09:37
А будет ли к началу зимы существовать эта Некроина? Вот в чём вопрос. З.Ы. Стоны из Харькова:
Зеленский сообщил о готовности запада поставить F-16, назвав это «днём счастья»
Chаto-B00t
09:36
Пусть каклы пишут слезницу в Лигу сексуальных реформ. Дело верное на 146%.
Зеленский: У нас нет доказательств, чтобы обвинять Россию в подрыве дамбы Каховской ГЭС
Chаto-B00t
09:34
- Ты контрнаступ видишь? - Нет. - А меж тем он - есть! (около ©)
CNN: В США видят признаки начавшегося украинского контрнаступления
Андрей Краснов
09:34
ха-ха)) где как ещё не на сайте overclockers писать про германскую политику)) я таки не вижу твоего танца 🕺
Der Spiegel: Шольц разрушает экономику Германии, а мигранты и рецессия тянут страну на дно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем