Российский лётчик в момент боевой работы по иностранной технике западного производства записал момент пуска ракет по тяжело бронированной машине, внешне очень похожей на продукцию Krauss-Maffei Wegmann.
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В российском МО рассказали, что на записи показано попадание по немецкому Leopard.
В своей ежедневной сводке отечественное МО РФ опубликовало данные, где за последние 24 часа на Южнодонецком направлении вооружённые силы группировки "Восток" успешно отразили попытки контрнаступления ВСУ, поразив большое количество живой силы противника, в том числе и 28 танков, куда входят гусеничные Leopard в количестве 8 штук и колесные AMX-10RC 3 единицы.
Скриншот из видео. Вид на дисплее пилота ударного вертолёта. Источник фото:vk.com
Немецкий Leopard 2 придуман инженерами немецкого концерна KMW для борьбы с советскими средними танками, выпускаемыми в 1970-х годах.
На текущий момент ОБТ производства ФРГ прошёл серию улучшений и усовершенствований, где самая последняя модификация насчитывает 8 порядковый номер. Ныне вместо Krauss-Maffei Wegmann танк производит Rheinmetall.
К настоящему времени с заводского конвейера сошло не менее 3000 единиц различных версий Leopard.
Касаемо ВСУ, последние должны получить около 170 "Леопардов" первых версий.