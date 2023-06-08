Но момент водных масс всё ещё не окончен

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Администрация Новой Каховки рассказала, что уровень воды в городской агломерации начал убывать. Водная масса отошла с городских направлений на 10-15 метров. Такие данные приводит официальный телеграм-канал властных структур населённого пункта.

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Уменьшение подтопления в Херсонской области подтвердила и украинская сторона.

В то же время по данным, предоставленным врио главы региона Владимира Сальдо, не найдены семь жителей. По некой вероятности они могут находиться на островных грядах. По примерным подсчётам техногенное бедствие могло затронуть до 40 тыс. жителей Херсонской области.





Источник фото: ura.ru







Так как плотина не восстановлена и по-прежнему серьёзно разрушена, водные массы будут некоторое время прибывать. Теперь вода уже добралась до Белозерской общины, контролируемой украинской стороной.

На утренние часы 7 июня под затоплением оказались 1852 жилых строения на правом берегу Днепра. Из прибрежной зоны процедуре эвакуации подверглись 1457 человек.

Ранее Зеленский заявил, что разрушение Каховской ГЭС не поможет украинской армии в контрнаступлении.





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