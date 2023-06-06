На Украине началась волна взаимных обвинений из-за проваленной работы лиц, ответственных на надлежащее состояние столичных бомбоубежищ. Но сделать виноватым "во всём" хотят именно мэра столичного Киева Виталия Кличко.
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И тут появляется два комплекса проблем: российская спецоперация на Украине длится уже 15 календарных месяцев, но новость о неработоспособности укрытий в Киеве стала известна лишь в июне 2023 года.
Источник фото: warspot.ru
И "по странному стечению" обстоятельств, сильная нужда в бомбоубежищах возникла только лишь после появления и активной работы американских систем ПВО Patriot в городе. Как только передовые ЗРК заступили на боевое дежурство, ВС РФ стали использовать тактику по нейтрализации зарубежного вооружения. Российские "Кинжалы" начали выбивать пусковые установки MIM-104. В ответ операторы американского ПВО стали проводить массированные запуски зенитных ракет, результатом чего стал резкий рост случаев падения разгонных ступеней этих противоракет.
На текущий момент известно о жертвах среди столичных жителей из-за падения ракетных обломков, по причине невозможности попасть в бомбоубежище. Украинский лидер Владимир Зеленский уже успел обвинить мэра Киева Виталия Зеленского в произошедшем, пообещав "нокаут" и остальным виновным. У Кличко оказались виновными главы столичных округов.
А тем временем в сети появились кадры попадания российской ракеты в западный комплекс ПВО в Киеве.