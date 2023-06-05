А в самих городах после городских улиц стали появляться бетонные мини-крепости

Украинские силовики запустили процесс принудительной эвакуации местных жителей из Краматорска и Славянска. Гражданских доставляют на Западную Украину.

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Причина для перемещения гражданского населения банальна: эти донбасские города готовят к обороне. Улицы городов превращаются в мини-крепости, когда на городском асфальте стали воздвигаться огневые точки и бетонные конструкции. По сообщениям прессы, в первую очередь вывозят детей, в том числе в принудительном порядке.

С тем же самым столкнулись и жители Часового Яра, после падения Бахмута (Артёмовска) превратившегося в ставку командования группировки "Восток" ВСУ, во главе которой стоит отвечавший ранее за оборону оставленного города генерал Сырский.





Источник фото: google.com





И как прокомментировали сами украинские военные, в городе остались лишь те, кто сильно ждёт прихода российской армии.

Падение Бахмута открывает российской армии свободу действий в направлении Славянска и Краматорска, превратившихся в узлы обороны ВСУ на Донбассе. Оба эти города являются последней линией обороны Украинской армии, после падения которой ВС РФ могут выйти на относительный оперативный простор.

А тем временем силы ВКС РФ выбивают военные аэродромы ВСУ, затрудняя последним полёты украинской боевой авиации.

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