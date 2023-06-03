В телеграм-канале "Коты и кошка Крамника" появилась исторически любопытная фотография. На фото пассажирский борт Ту-154М. Вроде бы ничего особенного кроме одной детали. Рядом с кабиной пилотов с маркировкой модели самолёта нарисована звёздочка как у советских пилотов-асов, обозначающая количество перехваченных воздушных машин противника или выполненное боевое задание.
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И действительно, самолёт киргизских авиалиний смог "поразить" самолет-заправщик ВВС США KC-135R. В тёмное время суток 26 сентября 2006 года гражданская машина на аэродроме рядом с Бишкеком во время процедуры взлёта случайно задела военный топливозаправщик. После последний вспыхнул как пропитанный бензином факел. И не мудрено.
Источник фото: телеграм-канал "Коты и кошка Крамника"
Советскому же лайнеру практически хоть бы что: с незначительно повреждённым крылом он смог взмыть в воздух, совершив дежурный круг над местом базирования и в рабочем режиме сел обратно.
Пассажиры "воздушной маршрутки" даже не поняли, что "поучаствовали" в ЧП. Чего не скажешь об американской машине, которая полностью сгорела.
Виноваты оказались пилоты KC-135, нарушившие ряд протоколов безопасности: не освободили взлётно-посадочную полосу, отключили навигационные "маячки" и перестали отвечать на запросы. Но по итогу обошлось без пострадавших. На текущий момент Ту-154 находится на хранении в киргизской столице.