Rheinmetall показал новую версию БТР, получившую название Fuchs Evolution. Со слов немецкого источника, первым заказчиком наверняка будет Украина.
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Покрашенный в строгий чёрный цвет БТР может управляться дистанционно благодаря виртуальной реальности, когда оператор колесной техники с помощью очков и камер может манипулировать бронированной машиной.
БТР не назовёшь компактным и лёгким - длина нового Fuchs 7 метров с общей массой до 24 тонн. Дизельный двигатель мощностью 455 л.с. разгоняет бронированный "танк" до 100 км\ч по шоссе.
Rheinmetall создал совместный завод с фирмой "Укроборонпром", где самые необходимые комплектующие будут напрямую завозиться из ФРГ.
Источник фото: de.wikipedia.org
Конкретных вестей, где будет находиться фабрика - нет. Но предположительно в одной из стран-соседок Украины и будет находиться производство.
Сейчас Fuchs имеется на вооружении 8-ми армий, в том числе и Германии.
Первые образцы "Лисы" сошли с заводского конвейера в 70-ых годах. Принимали участие в боях в Афганистане, Мали и Сомали.
К недостаткам первой версии колесного броневика можно отнести слабое бронирование и мощность двигательной установки. По неподтверждённым данным в новой версии бронемашины от этих недостатков избавились.
В самой же Германии не хотят покупать новейшие версии "Лисы" для Бундесвера, склоняясь в пользу финского Patria.