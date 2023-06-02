Помимо пуска ракеты класса "воздух-воздух" на ролике предоставленном МО РФ, демонстрируется полный цикл от взлёта до посадки тяжёлого истребителя

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Су-35 ВКС РФ в воздушном бою переиграл украинский экипаж. В результате борт противника был поражён. Российское МО продемонстрировало кадры воздушного сражения.

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В мировой сети кадры боевой работы российского истребителя представляют краткий набор сцен, где сначала показывается процесс заправки боевой машины. После демонстрируется боекомплект "Сушки". Взлёт и кабина истребителя изнутри.

И наконец самая боевая работа: обнаружение воздушной цели, пуск вооружения класса "воздух-воздух", возвращение на базу.





Источник фото: lenta.ru





По уточнённому комментарию от отечественного оборонного ведомства становится ясно, что экипажи ВКС РФ патрулировали определённый квадрат местности на СВО. Одновременно осуществляя прикрытие российских бомбардировщиков и штурмовиков.

Во время одного из воздушных патрулей был перехвачен самолёт ВСУ, резюмируется в сообщении МО РФ.

Су-35 разработан в 2008 году и стоит на вооружении ВКС РФ. Истребитель принимает самое деятельное участие в российской спецоперации на Украине. В западной прессе отмечается, что тяжёлый истребитель Су-35 не ровня американскому F-16, превосходя его по огневой мощи.





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