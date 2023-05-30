Практически две недели назад ночью 16 мая ВКС РФ используя гиперзвуковую ракету "Кинжал", поразили не менее одной ПУ ЗРК "Патриот" в украинской столице, прилетев по позиционному району столичного ПВО\ПРО, в месте нахождения батареи американского ЗРК. Вчерашней и позавчерашней ночью ВС РФ повторили удары на военные цели Киева, не в последнюю очередь пытаясь окончательно вывести из строя тот самый Patriot.
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Так во время недавней ночи в столичному аэропорту Жуляны получила прилёт вторая пусковая установка американского ЗРК.
Источник фото: news.ru
Что представляет себя Пэтриот на Украине? Это 2 батареи MIM-104F Patriot в самой последней версии PAC-3. Где каждая батарея состоит 8 ПУ с 4 зенитными ракетами в каждой. Так как версия самая актуальная, во время задействования РЛС операторы станции могут заметить приближающиеся "Кинжалы" и "Искандеры", позволяющими отследить высокоскоростные и малоразмерные цели. Правда разве что только замечают, но вот противоракеты PAC-3 не способны противостоять таким целям как Кинжал и Искандер.
Интересно, что факт поражения самого современного американского ПВО комплекса "верифицирует" современные российские ракеты, как то самое средство в виде универсального противоядия против Патриота, где помимо высокой скорости есть и модули РЭБ, ловушки для противоракет, а сама основная ракета совершает противоракетные маневры.
И в заключение. постоянные атаки заокеанского ПРО позволят российским военным создать "сигнатуру" этого вооружения, позволяющую в будущем гарантированного поражать ЗРК Patriot в любой точке мира.
Чуть больше недели назад Пентагон заявил, что Patriot вернулся в строй после поражения российским Кинжалом.