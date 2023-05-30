Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Российские военные продолжают охоту за американским ЗРК Patriot по нескольким причинам
В ночь на 29 мая поступила информация, что был совершён ещё один удар по американскому комплексу ПВО в Киеве
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K

   Практически две недели назад ночью 16 мая ВКС РФ используя гиперзвуковую ракету "Кинжал", поразили не менее одной ПУ ЗРК "Патриот" в украинской столице, прилетев по позиционному району столичного ПВО\ПРО, в месте нахождения батареи американского ЗРК. Вчерашней и позавчерашней ночью ВС РФ повторили удары на военные цели Киева, не в последнюю очередь пытаясь окончательно вывести из строя тот самый Patriot.

реклама

   Так во время недавней ночи в столичному аэропорту Жуляны получила прилёт вторая пусковая установка американского ЗРК.


Источник фото: news.ru


   Что представляет себя Пэтриот на Украине? Это 2 батареи MIM-104F Patriot в самой последней версии PAC-3. Где каждая батарея состоит 8 ПУ с 4 зенитными ракетами в каждой. Так как версия самая актуальная, во время задействования РЛС операторы станции могут заметить приближающиеся "Кинжалы" и "Искандеры", позволяющими отследить высокоскоростные и малоразмерные цели. Правда разве что только замечают, но вот противоракеты PAC-3 не способны противостоять таким целям как Кинжал и Искандер.  

   Интересно, что факт поражения самого современного американского ПВО комплекса "верифицирует" современные российские ракеты, как то самое средство в виде универсального противоядия против Патриота, где помимо высокой скорости есть и модули РЭБ, ловушки для противоракет, а сама основная ракета совершает противоракетные маневры. 

   И в заключение. постоянные атаки заокеанского ПРО позволят российским военным создать "сигнатуру" этого вооружения, позволяющую в будущем гарантированного поражать ЗРК Patriot в любой точке мира.

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

   Чуть больше недели назад Пентагон заявил, что Patriot вернулся в строй после поражения российским Кинжалом.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#patriot #кинжал
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Почему удар российского "Кинжала" по ЗРК Patriot в Киеве сильно обнадежил Северную Корею - MWM
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские дроны-камикадзе Герань-3 уничтожили последний ЗРК Patriot в Киеве в аэропорту Жуляны
65
ЧВК Вагнер численностью 500 тысяч человек сможет взять Киев, считает крымский бизнесмен
29
Сырский рассказал о "Бахмутской мышеловке" и о планах по наступлению на Донбасском направлении
9
"Гибридный удар" ВС РФ вывел из строя несколько летательных аппаратов ВСУ в Хмельницкой области
+
Arm представляет Cortex-X4 и графический процессор Immortalis
+
Arm анонсировала ядра Cortex-A520, Cortex-A720, Cortex-X4 и Immortalis G720
2
Пригожин отдал распоряжение передать продукцию завода шампанских вин в Артемовске в ведение МО РФ
3
Подоляк: Для переговоров нужен "немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины"
4
Пригожин отдал на строительство храма в РФ $10 000 000, которые получил от африканского диктатора
13
Xiaomi назвала 58 смартфонов, которые завершили жизненный цикл и не получат MIUI 14 на Android 13
3
Подоляк развил свою «идею» мирного урегулирования: демилитаризованная зона вглубь Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей
50
Новый суперкомпьютер Nvidia DGX будет работать с генеративным ИИ
+
Как размещение российских боеголовок в Беларуси меняет всю международную расстановку сил
27
HYTE THICC Q60 — AIO система охлаждения с 5-дюймовым дисплеем и радиатором толщиной 52 мм
2
ВСУ поменяли тактику и пытаются нанести максимальный урон в тылу, используя ДРГ
+
Поражение штаба 92-й бригады ВСУ в Харьковской области попало на видео
7
Снайпер отряда «Ахмат» рассказал о противниках, бесшумных винтовках, женщинах в СВО и кодексе чести
+
Резников: Россия не перехватила ни одной ракеты Storm Shadow, выпущенной Украиной
16
MSI придумала простое решение проблемы плавящихся кабелей питания 12VHPWR
8
NVIDIA представила ACE for Games — продвинутый ИИ-сервис для создания реалистичных персонажей в играх
1

Популярные статьи

Как развивались события 22 мая во время вторжения украинской ДРГ в Белгородскую область
16
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
32
В симуляторе боя китайцы потопили авианосную группу ВМС США тремя залпами гиперзвуковых ракет
6
Альянс AUKUS отказывается от атомных подлодок в пользу беспилотных роев с искусственным интеллектом
8
Цена Ryzen 5 5500 упала ниже 10 000 рублей — собираем отличный игровой компьютер для новых игр
49
Правильно подбираем комплектующие для ПК
40
Собираю геймерский ПК для 2К под себя – Radeon RX 6750 XT + Ryzen 7 5800X3D всего за 120 000р
25
Итоги гоночного уик-энда 27-28 мая
11
Обзор NVME накопителя Silicon Power UD85 объемом 2 ТБ: малый нагрев, немалый объем и PCIe 4
9
Ремонт видеокарты после некачественного сервиса - как избежать проблем
12

Сейчас обсуждают

Saf- Saf
20:39
"На" это по Русски, во всех остальных случаях - не носитель Русского языка.
Российские дроны-камикадзе Герань-3 уничтожили последний ЗРК Patriot в Киеве в аэропорту Жуляны
Vorvort
20:38
В HZD и SoTR даже в 4К владелец 12100 получит гигантскую разницу не в свою пользу по fps в сравнении с 7800Х3D или 13900К.
Правильно подбираем комплектующие для ПК
Артём Николаев
20:36
Почему он не прав?
Глава МИД Британии заявил, что Украина «имеет право» наносить удары по России
Михаил Шавкин
20:36
Пригожина уже давно пора поставить министром обороны вместо бездаря,который даже в армии не служил.
Пригожин отдал на строительство храма в РФ $10 000 000, которые получил от африканского диктатора
Василий Пашковский
20:35
Дай тебе Бог здоровья, Евгений Викторович.
Пригожин отдал на строительство храма в РФ $10 000 000, которые получил от африканского диктатора
хахахер
20:33
лето в июне,а потом уже хер будешь наступать.Вот под июнь и покололи штабы ворогу
Армия России нанесла массированные удары по центрам принятия решений на Украине — Минобороны
Ben Zona
20:32
Жаль, не успеют построить, отпевать опущенного придется в местной синагоге.
Пригожин отдал на строительство храма в РФ $10 000 000, которые получил от африканского диктатора
Ben Zona
20:28
Новых аналоговнетов?
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
Вячеслав Ермолаев
20:27
В марте 1961 года СССР впервые в мире выполнил перехват боеголовки баллистической ракеты. В момент перехвата скорость боеголовки была 2.5 км/сек, скрость ракеты В-1000 составляла 1.5 км/сек. Боеголовк...
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
Евгений Пономарев
20:26
"Если это станет реальностью, вам нужно будет купить материнскую плату и видеокарту у Asus, а также совместимый корпус" - много хотят! тупая идея, учитывая что не беру вк от этой фирмы. Давно бы уже п...
Asus показала прототип материнской платы и видеокарты RTX 4000-й серии без видимых разъемов питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем