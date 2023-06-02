В США использовали искусственный интеллект для управления боевым дроном во время испытательной симуляции. Об этом опыте рассказало американское командование. Нейросеть должна была управлять БПЛА, при этом оператор мог иногда вмешиваться в процесс для корректировки. Сам дрон должен был поразить обозначенную цель.
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Правда никто не ожидал, что беспилотник так удивит. Дрон решил "устранить любого", кто отважится вмешаться в процесс выполнения боевого задания. И таким человеком оказался работник-оператор. Поэтому беспилотный аппарат решил атаковать сотрудника, управляющего БЛА подвесным вооружением.
Иллюстрационная картинка. Источник фото: interfax.ru
Со слов полковника Гамильтона, система дрона смогла разглядеть в действиях управляющего оператора как вредоносное для успешного завершения миссии, поэтому решила "исправить", устранив преграду. Что интересно, перед компьютерной симуляцией в "мозги дрона" были заложены команды с прямым запретом на сопротивление оператору.
И как резюмировал старший офицер, искусственный интеллект способен добавить много сложностей и затруднений в настоящую боевую работу.