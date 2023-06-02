Он посчитал его "мешающим" выполнению боевой миссии

В США использовали искусственный интеллект для управления боевым дроном во время испытательной симуляции. Об этом опыте рассказало американское командование. Нейросеть должна была управлять БПЛА, при этом оператор мог иногда вмешиваться в процесс для корректировки. Сам дрон должен был поразить обозначенную цель.

реклама

Правда никто не ожидал, что беспилотник так удивит. Дрон решил "устранить любого", кто отважится вмешаться в процесс выполнения боевого задания. И таким человеком оказался работник-оператор. Поэтому беспилотный аппарат решил атаковать сотрудника, управляющего БЛА подвесным вооружением.





Иллюстрационная картинка. Источник фото: interfax.ru





Со слов полковника Гамильтона, система дрона смогла разглядеть в действиях управляющего оператора как вредоносное для успешного завершения миссии, поэтому решила "исправить", устранив преграду. Что интересно, перед компьютерной симуляцией в "мозги дрона" были заложены команды с прямым запретом на сопротивление оператору.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 за 45 тр в Регарде -20000р на Ryzen 3950X - пора брать 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

И как резюмировал старший офицер, искусственный интеллект способен добавить много сложностей и затруднений в настоящую боевую работу.