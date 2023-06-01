Тем временем украинские власти называют Купянск новым городом-крепостью по аналогии с Артёмовском

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Российские войска продолжают наступление в Купянском квадрате. Наступательные действия продолжаются чуть меньше месяца, где в активной фазе операции идёт продвижение вдоль левой кромки берега Оскол.

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В первый день лета российские военнослужащие продвинулись практически к административной границе Купянска Харьковской области. О текущей ситуации рассказал Виталий Ганчев, занимающий должность главы российской военно-гражданской администрации региона.

По предварительным данным российские ДРГ периодически появляются и в самом городе, проводя перестрелки с ВСУ в черте агломерации.





Источник фото: rostec.ru





По данным российских военкоров, бои проходят в 9 км от городских границ. Постепенно ВС РФ расширяют плацдарм по радиусу освобождённого населённого пункта Масютовки. Тяжело приходится ВСУ в квадратах Двуречной, Синьковки и Лимана Первого.

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В городе тем временем украинские военнослужащие продолжают возводить фортификационные сооружения и узлы обороны, делая из городских улиц укрепрайон. Украинское командование назвало Купянск новым городом-крепостью, делая недвусмысленные аналогии с Бахмутом (Артёмовском).