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Российские войска вышли к Купянску, ВСУ готовятся к обороне города
Тем временем украинские власти называют Купянск новым городом-крепостью по аналогии с Артёмовском
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   Российские войска продолжают наступление в Купянском квадрате. Наступательные действия продолжаются чуть меньше месяца, где в активной фазе операции идёт продвижение вдоль левой кромки берега Оскол.

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   В первый день лета российские военнослужащие продвинулись практически к административной границе Купянска Харьковской области. О текущей ситуации рассказал Виталий Ганчев, занимающий должность главы российской военно-гражданской администрации региона.

   По предварительным данным российские ДРГ периодически появляются и в самом городе, проводя перестрелки с ВСУ в черте агломерации. 


Источник фото: rostec.ru


   По данным российских военкоров, бои проходят в 9 км от городских границ. Постепенно ВС РФ расширяют плацдарм по радиусу освобождённого населённого пункта Масютовки. Тяжело приходится ВСУ в квадратах Двуречной, Синьковки и Лимана Первого.  

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   В городе тем временем украинские военнослужащие продолжают возводить фортификационные сооружения и узлы обороны, делая из городских улиц укрепрайон. Украинское командование назвало Купянск новым городом-крепостью, делая недвусмысленные аналогии с Бахмутом (Артёмовском).

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#вс рф #купянск
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