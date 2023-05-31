На Украине местный суд выдал обязательство местному Государственному бюро расследований возбудить уголовное дело о потенциальной госизмене Владимира Зеленского и его ближайших помощников. О том может начаться процесс против украинского президента и членов его команды рассказал Гео Лерос в частном телеграм-канале, в прошлом представлявший как раз фракцию "Слуга народа", основанную Владимиром Зеленским. Как говорится, какая ирония.
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Источник фото: google.com
Как считает "народный избранник" украинского народа, текущий руководитель страны, глава офиса президента Андрей Ермак со своим замом Романом Машовцом, бывший руководитель СБУ Иван Баканов и экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко, должны явиться в суд в качестве подозреваемых, благодаря которым в спецслужбах Украины были трудоустроены агенты ФСБ.
Источник фото: google.com
Как известно, Гео Лерос является старым "неприятелем" ныне действующего президента Украины. Лерос считает, что Зеленский виноват в коррупции и протежировании, но при всех своих усилиях, довести дело до уголовной ответственности первого лица украинского государства и его помощников - у него не вышло. А сделать Леросу Владимир Александрович ничего не может по той простой причине, что за первым "стоит" американское посольство, которое такими вот способами держит Зеленского "в тонусе".