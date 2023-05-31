Соответствующее обязательство Украинский суд направил в Государственное бюро расследований

На Украине местный суд выдал обязательство местному Государственному бюро расследований возбудить уголовное дело о потенциальной госизмене Владимира Зеленского и его ближайших помощников. О том может начаться процесс против украинского президента и членов его команды рассказал Гео Лерос в частном телеграм-канале, в прошлом представлявший как раз фракцию "Слуга народа", основанную Владимиром Зеленским. Как говорится, какая ирония.

реклама





Источник фото: google.com





Как считает "народный избранник" украинского народа, текущий руководитель страны, глава офиса президента Андрей Ермак со своим замом Романом Машовцом, бывший руководитель СБУ Иван Баканов и экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко, должны явиться в суд в качестве подозреваемых, благодаря которым в спецслужбах Украины были трудоустроены агенты ФСБ.





Источник фото: google.com





рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Как известно, Гео Лерос является старым "неприятелем" ныне действующего президента Украины. Лерос считает, что Зеленский виноват в коррупции и протежировании, но при всех своих усилиях, довести дело до уголовной ответственности первого лица украинского государства и его помощников - у него не вышло. А сделать Леросу Владимир Александрович ничего не может по той простой причине, что за первым "стоит" американское посольство, которое такими вот способами держит Зеленского "в тонусе".