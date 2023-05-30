В Швеции предполагают, что животное могло пройти специальные курсы российских военных

Официальные шведские власти выражают сильную обеспокоенность появлением в территориальных водах северного государства кита-белухи, заочно "обвиняемого" местными чиновниками в работе на Россию посредством проведения предполагаемого шпионажа. Приключения с миграцией хищника живо обсуждалась в иностранных СМИ, в том числе британском Guardian, помимо собственно шведских.

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Как стало известно в ходе журналистского расследования, данный конкретный кит-белуха совершал плавание рядом с Норвегией на протяжении последних 36 месяцев. Но "внезапно" решил отправиться в путешествие поближе к Швеции.





Кит Хвалдимир (от норвежского hval - кит). Источник фото: topcor.ru





И как считают западные масс-медиа, с моментом появления гигантского кита в территориальных водах Швеции, на морском животном был обнаружен ошейник с надписью "Оборудование Санкт-Петербург". И как предполагают шведские "морские эксперты", что белуха возможно уплыла из вольера, где спустя время была зачислена на службу русского флота.

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Так же известно, что "кита-разведчика" уже наделили персональным именем Хвалдимир, где без лишних намёков понятно, в честь кого обозвали гигантскую рыбину. Слухи слухами, но расторопные шведы уже сняли с кита ошейник с надписью.