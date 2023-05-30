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Дрон-камикадзе "Ланцет-3" успешно отработал по трехкоординатной РЛС 36Д6 украинского комплекса С-300
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   Несмотря на достаточную насыщенность полей сражений на российской спецоперации с обеих сторон силами ПРО\ПВО, дроны-камикадзе семейства "Ланцет" продолжают являться одной из основных угроз для техники ВСУ. Дешёвые барражирующие боеприпасы за 15 месяцев с начала СВО на Украине прошли стадии усовершенствования и без помех продолжают свою боевую работу против БТР, гаубиц, ЗУ и иной отнюдь не копеечной техники противника.

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   Так в сети опубликованы кадры такой работы российского "Ланцета", сумевшего вывести из строя специальную РЛС. Радиолокационная станция 36Д6 работает в составе ЗРК С-300, где её прямое предназначение обнаруживать низколетящие цели. Но как говорится, не в этот раз, так как российский БПЛА смог подлететь незамеченным.


Источник фото: iz.ru


   Поражение данной РЛС превращает в целом эффективный комплекс С-300 в набор бесполезных установок и машин. Поэтому для "Ланцета" уничтожение радиолокационной станции 36Д6 является приоритетным. С чем он как раз по данным объективного контроля отлично справился. Данную конкретную РЛС не спасли и маскировочные сети.

   Стало известно, что в скором будущем благодаря переоборудованию одного из торговых центров Ижевска в новый центр производства ударных беспилотников, производство последних значительно увеличится.


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   Совсем недавно старший собрат "Ланцета", один из дронов-камикадзе "Герань-2", поразил склад с западной военной техникой в Одессе.

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#ланцет-3
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ZeroNull
14:30
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Midosa
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Капитализм - говно. Но тем не менее, свалившие туда из РФ миллионами - обратно этими самыми миллионами в рф возвращаться не желают. Там - не сахар. Но здесь - вообще одно дерьмо.
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Алексей Каверин
14:30
Тебе 4 бального землетрясения в куеве мало? Не переживай очередная порция репараций на подлёте.
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Владимир Неизвестный
14:29
а кому нужно отдать по вашему мнению .нацистам которые убивают собственный народ.за идею США...вы это скажите его бойцам .или ему лично что он имеет и т д..я думаю он твою всю породу поимеет ..
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Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Артём Николаев
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Humanoid99
14:26
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
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