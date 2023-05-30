Несмотря на достаточную насыщенность полей сражений на российской спецоперации с обеих сторон силами ПРО\ПВО, дроны-камикадзе семейства "Ланцет" продолжают являться одной из основных угроз для техники ВСУ. Дешёвые барражирующие боеприпасы за 15 месяцев с начала СВО на Украине прошли стадии усовершенствования и без помех продолжают свою боевую работу против БТР, гаубиц, ЗУ и иной отнюдь не копеечной техники противника.
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Так в сети опубликованы кадры такой работы российского "Ланцета", сумевшего вывести из строя специальную РЛС. Радиолокационная станция 36Д6 работает в составе ЗРК С-300, где её прямое предназначение обнаруживать низколетящие цели. Но как говорится, не в этот раз, так как российский БПЛА смог подлететь незамеченным.
Источник фото: iz.ru
Поражение данной РЛС превращает в целом эффективный комплекс С-300 в набор бесполезных установок и машин. Поэтому для "Ланцета" уничтожение радиолокационной станции 36Д6 является приоритетным. С чем он как раз по данным объективного контроля отлично справился. Данную конкретную РЛС не спасли и маскировочные сети.
Стало известно, что в скором будущем благодаря переоборудованию одного из торговых центров Ижевска в новый центр производства ударных беспилотников, производство последних значительно увеличится.
Совсем недавно старший собрат "Ланцета", один из дронов-камикадзе "Герань-2", поразил склад с западной военной техникой в Одессе.