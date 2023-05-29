В ночной атаке по военным целям принимали участие БПЛА "Герань-2"

В темное время суток 29 мая ВС РФ запустила маховик массированной атаки по военным объектам и целям, находящимся на территории нашей "западной соседки" Украины. "Хлопки" и прилёты прозвучали на большом пространстве восточноевропейской республики, не минуя и стольный град Киев.

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Но помимо вероятного, но пока не подтверждённого прилёта по части еще работоспособного "Patriot" в Жулянах, уже достоверно известно, что в ходе налёта барражирующих боеприпасов "Герань-2" в Одессе есть поражение объектов, подтвержденных самим командованием ВСУ относящемуся к южной зоне ответственности.





Источник фото: bloknot.ru





Источники в силовых ведомствах уже российской принадлежности говорят о попадании в склады с западной военной техникой, притаившиеся в терминалах одесского порта среди гражданских объектов. Весьма вероятно, что в поражённых боксах могли находиться немецкие ОБТ Leopard, но эта информация не верифицирована на текущий момент.

Помимо Одесского региона есть попадания по военным целям и на территории Хмельницкой области куда прилетели ракеты и БПЛА в ходе смешанного удара. Целью был военный аэродром в Староконстантинове. После удара на земле остались повреждёнными 5 летательных аппаратов, конкретика по которым будет позже.

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Серия ударов по складам, командным пунктам и местам скопления живой силы и техники с каждым новым огневым налётом отсрочивает предполагаемое украинское контрнаступление или делает и вовсе его невозможным.