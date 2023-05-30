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Поражение штаба 92-й бригады ВСУ в Харьковской области попало на видео
Замаскированный штаб смогли выявить разведывательные подразделения ВС РФ
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   Российская армия поразила полевой штаб 92-й бригады украинской армии, расположенный в Харьковской области. Штаб был замаскирован в районе села Берестовое. Но маскировка не помогла скрыть управленческую структуру от бдительного ока российских разведывательных подразделений.

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   После точного определения местоположения штабного формирования уровня бригады, соответствующие координаты поступили выше по цепочке прямо к ВКС РФ. Сразу пилоты совершили вылет в обозначенный район и выполнили бомбометание фугасной авиационной бомбой во время проходящего в этот момент штабного совещания.

   По уточнённым данным на месте командного пункта большинство состояло из офицерского состава. Момент прилёта специального боеприпаса попал на видео и был опубликован в мировой сети Интернет. Можно заметить, что штабное расположение было полностью разрушено. Но уточнённых данных по потерям бригады к настоящему времени нет.


Источник фото: crimea.ria.ru


   Нельзя не отметить эффективность разведывательных структур и подразделений, с большой точностью и предельной эффективностью, определяющих положение на местности важных военных целей. Где для более детальной оценки используется не только работа наземных служб, но и использование беспилотных летательных аппаратов.

   Так во время одного из воздушных рейдов были поражены аэродром и 5 летательных аппаратов на аэродроме в Хмельницкой области.

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