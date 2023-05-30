Замаскированный штаб смогли выявить разведывательные подразделения ВС РФ

Российская армия поразила полевой штаб 92-й бригады украинской армии, расположенный в Харьковской области. Штаб был замаскирован в районе села Берестовое. Но маскировка не помогла скрыть управленческую структуру от бдительного ока российских разведывательных подразделений.

реклама

После точного определения местоположения штабного формирования уровня бригады, соответствующие координаты поступили выше по цепочке прямо к ВКС РФ. Сразу пилоты совершили вылет в обозначенный район и выполнили бомбометание фугасной авиационной бомбой во время проходящего в этот момент штабного совещания.

По уточнённым данным на месте командного пункта большинство состояло из офицерского состава. Момент прилёта специального боеприпаса попал на видео и был опубликован в мировой сети Интернет. Можно заметить, что штабное расположение было полностью разрушено. Но уточнённых данных по потерям бригады к настоящему времени нет.





Источник фото: crimea.ria.ru





Нельзя не отметить эффективность разведывательных структур и подразделений, с большой точностью и предельной эффективностью, определяющих положение на местности важных военных целей. Где для более детальной оценки используется не только работа наземных служб, но и использование беспилотных летательных аппаратов.

Так во время одного из воздушных рейдов были поражены аэродром и 5 летательных аппаратов на аэродроме в Хмельницкой области.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр



