Мэр Виталий Кличко подтвердил 15 взрывов в городе, а входе работы ПВО хвостовик зенитной ракеты упал на проезжую часть

Начальник украинской военной разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в утверждающем ключе рассказал, что официальный Киев ответит на сегодняшний массированный удар по украинской столице, нанесенный ВС РФ. Двухзвёдный генерал пообещал "не затягивать" с ответом, чьи слова цитирует пресс-служба ГУР МО Украины.

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Источник фото: google.com





До этого украинский генерал-майор высказывался о судьбе населения Крыма, "как только" Крым вернётся в состав Украины. Фрагмент видео, где Буданов озвучивает угрозы крымчанам, был загружен в соцсети. Так же ведущий сделал уточнение, что при "освобождении" на полуострове совсем никуда не денутся три миллиона "совсем нелояльных людей" к Украине, но начальник ГУРа завил, что для таких людей есть мера "привлечения к справедливой ответственности".

Помимо вчерашних ночных ударов, сегодня продолжились и дневные атаки, когда в 11 часов утра воздушная тревога прозвучала в столичном Киеве. Мэр города Виталий Кличко рассказал о 15 взрывах, так фрагмент хвоста зенитной ракеты американского комплекса "Patriot" упал на проезжую часть, задев автотранспорт.

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Именно Буданов является "вдохновителем" и автором рейдов отрядов ГУР на территорию России, в том числе атаки на Грайворонский район Белгородской области, где помимо кадровых украинских военных участвовали иностранные наёмники.