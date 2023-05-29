Начальник украинской военной разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в утверждающем ключе рассказал, что официальный Киев ответит на сегодняшний массированный удар по украинской столице, нанесенный ВС РФ. Двухзвёдный генерал пообещал "не затягивать" с ответом, чьи слова цитирует пресс-служба ГУР МО Украины.
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Источник фото: google.com
До этого украинский генерал-майор высказывался о судьбе населения Крыма, "как только" Крым вернётся в состав Украины. Фрагмент видео, где Буданов озвучивает угрозы крымчанам, был загружен в соцсети. Так же ведущий сделал уточнение, что при "освобождении" на полуострове совсем никуда не денутся три миллиона "совсем нелояльных людей" к Украине, но начальник ГУРа завил, что для таких людей есть мера "привлечения к справедливой ответственности".
Помимо вчерашних ночных ударов, сегодня продолжились и дневные атаки, когда в 11 часов утра воздушная тревога прозвучала в столичном Киеве. Мэр города Виталий Кличко рассказал о 15 взрывах, так фрагмент хвоста зенитной ракеты американского комплекса "Patriot" упал на проезжую часть, задев автотранспорт.
Именно Буданов является "вдохновителем" и автором рейдов отрядов ГУР на территорию России, в том числе атаки на Грайворонский район Белгородской области, где помимо кадровых украинских военных участвовали иностранные наёмники.