Среди участников нападения диверсионного отряда 22 мая на Грайворонский городской округ Белгородской области были иностранцы, включая американцев и поляков. об этом рассказала пострадавшая во время рейда женщина. Так же о наличии иностранных граждан во время нападения на приграничные территории России написал в личном телеграм-канале и белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
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Женщина, у которой погиб муж от выстрелов в голову одного из членов ДРГ, пробыла в плену с ранением без возможности даже утолить жажду. Пострадавшая находилась в заложниках у двух украинцев. Остальными членами отряда по её словам оказались польские и американские граждане.
Источник фото: rg.ru
Глава региона посетил больницы, где находятся раненые и пострадавшие после нападения группы, непосредственно курируемой и управляемой украинской военной разведкой.
Как сообщается, цели диверсионного рейда достигнуты не были, российская армия не перебросила задействованные войска с важных направлений СВО непосредственно на приграничные зоны Белгородской области, вместо этого по данным MI-6 на защиту Белгородчины перебрасываются войска с Дальнего Востока.
По сети распространяется видео, где вторгнувшуюся украинскую группу атакуют две пары Су-34.