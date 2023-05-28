22 мая диверсионный отряд ГУР при поддержке бронетехники атаковал приграничный Грайвороснкий район

Среди участников нападения диверсионного отряда 22 мая на Грайворонский городской округ Белгородской области были иностранцы, включая американцев и поляков. об этом рассказала пострадавшая во время рейда женщина. Так же о наличии иностранных граждан во время нападения на приграничные территории России написал в личном телеграм-канале и белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

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Женщина, у которой погиб муж от выстрелов в голову одного из членов ДРГ, пробыла в плену с ранением без возможности даже утолить жажду. Пострадавшая находилась в заложниках у двух украинцев. Остальными членами отряда по её словам оказались польские и американские граждане.









Источник фото: rg.ru





Глава региона посетил больницы, где находятся раненые и пострадавшие после нападения группы, непосредственно курируемой и управляемой украинской военной разведкой.

Как сообщается, цели диверсионного рейда достигнуты не были, российская армия не перебросила задействованные войска с важных направлений СВО непосредственно на приграничные зоны Белгородской области, вместо этого по данным MI-6 на защиту Белгородчины перебрасываются войска с Дальнего Востока.

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По сети распространяется видео, где вторгнувшуюся украинскую группу атакуют две пары Су-34.