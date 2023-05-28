Популярное издание рассказало, что российские войска смогли поразить весь украинский воздушный флот состоящий из турецких БПЛА

Российская армия своими продуманными и выверенными ударами смогла вывести "из игры" весь парк беспилотных аппаратов турецкого производства Bayraktar TB2, выполнявших в украинской армии разведывательные и боевые операции в зоне СВО. Тем самым ВСУ лишились стратегической компоненты, способной совершать ракетные налёты на полевую российскую армию, сообщает известный новостной портал Business Insider.

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По мнению эксперта издания Сэмюэля Бендетта такие воздушные аппараты прекрасно зарекомендовали себя в воздушной среде, свободной от пристальной опеки противовоздушной обороны и комплексов радиоэлектронной борьбы потенциального противника. Но как только подразделения России начали использовать свои РЭБ системы "на полную катушку" и насыщать передовые позиции разномастными ПРО\ПВО установками, многие из БПЛА были сбиты.





Источник фото: gagadget.com





За прошлый год по данным официального Киева известно, что украинская армия получила 50 БЛА Bayraktar. Правда на момент завершения календарного 2022 года все новости о турецком беспилотнике на передовой исчезли из информационного пространства.

И как резюмирует эксперт, оставшиеся борта TB2 теперь используются исключительно во вспомогательной роли воздушных наблюдателей, не появляясь в зоне активных сражений.

По обобщенным данным, ВС РФ смогла поразить или тем или иным способом вывести из строя не менее 10 тыс. аппаратов всего лишь за один месяц.

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В начале мая украинское ПВО вынуждено было сбить свой же Bayraktar, "вышедший из-под контроля".